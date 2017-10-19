«Додж» дважды врезался в «Тойоту» на Советском шоссе

Авария случилась около посёлка Элитный вечером 18 октября

Водитель «Доджа» дважды врезался в «Тойоту» на Советском шоссе под Новосибирском.







Авария случилась 18 октября в 22:20 на перекрёстке Советского шоссе и улицы Молодёжной около посёлка Элитный.







«Участники ДТП ехали со стороны улицы Петухова. Водитель Toyota Camry Gracia притормозил перед светофором, а водитель Dodge Caliber не успел и врезался в заднюю часть "Тойоты"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







После удара «Тойоту» отбросило вперёд, «Додж» продолжил ехать и примерно через 40 метров врезался в «Тойоту» второй раз.







В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области рассказали, что водитель «Доджа» отказался от медицинского освидетельствования, инспекторы оформили на водителя протокол за отказ.





В аварии «Тойоте» помяло заднюю часть, а «Доджу» — переднюю





Недавно ГИБДД устроила в Новосибирске трёхдневный рейд «Нетрезвый водитель», во время которого инспекторам попались 29 человек, которые вели машину пьяными, ещё 9 человек отказались от медицинского освидетельствования, а ещё 3 водителя ехали пьяными за рулём повторно.