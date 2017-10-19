«Додж» дважды врезался в «Тойоту» на Советском шоссе
Водитель «Доджа» дважды врезался в «Тойоту» на Советском шоссе под Новосибирском.
Авария случилась 18 октября в 22:20 на перекрёстке Советского шоссе и улицы Молодёжной около посёлка Элитный.
«Участники ДТП ехали со стороны улицы Петухова. Водитель Toyota Camry Gracia притормозил перед светофором, а водитель Dodge Caliber не успел и врезался в заднюю часть "Тойоты"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
После удара «Тойоту» отбросило вперёд, «Додж» продолжил ехать и примерно через 40 метров врезался в «Тойоту» второй раз.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области рассказали, что водитель «Доджа» отказался от медицинского освидетельствования, инспекторы оформили на водителя протокол за отказ.
Недавно ГИБДД устроила в Новосибирске трёхдневный рейд «Нетрезвый водитель», во время которого инспекторам попались 29 человек, которые вели машину пьяными, ещё 9 человек отказались от медицинского освидетельствования, а ещё 3 водителя ехали пьяными за рулём повторно.
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Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus