Василия Юрченко признали виновным в превышении полномочий
Центральный районный суд Новосибирска посчитал экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий.
Сегодня суд начал зачитывать приговор бывшему губернатору. Как передаёт из зала наш корреспондент, судья Алла Веселых сообщила, что суд посчитал вину Юрченко установленной.
Чтение приговора продолжается.
О том, за что судят Василия Юрченко, подробнее в нашем материале.
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Алёна Истомина
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