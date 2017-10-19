Василия Юрченко признали виновным в превышении полномочий


Во время оглашения приговора Василию Юрченко
Во время оглашения приговора Василию Юрченко


Центральный районный суд Новосибирска посчитал экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий.


Сегодня суд начал зачитывать приговор бывшему губернатору.  Как передаёт из зала наш корреспондент, судья Алла Веселых сообщила, что суд посчитал вину Юрченко установленной.


Чтение приговора продолжается.


О том, за что судят Василия Юрченко, подробнее в нашем материале.

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