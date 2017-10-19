Василия Юрченко признали виновным в превышении полномочий





Во время оглашения приговора Василию Юрченко





Центральный районный суд Новосибирска посчитал экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий.





Сегодня суд начал зачитывать приговор бывшему губернатору. Как передаёт из зала наш корреспондент, судья Алла Веселых сообщила, что суд посчитал вину Юрченко установленной.







Чтение приговора продолжается.





О том, за что судят Василия Юрченко, подробнее в нашем материале.