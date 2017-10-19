Ёжики в тумане: Новосибирск затянуло серой пеленой

Утром 19 октября Новосибирск скрыл густой туман: высотки, торговые центры и парки скрылись за серой пеленой.





Горожане по пути на работу активно фотографируют улицы, сетуя, что ничего не видно, и сравнивают Новосибирск с Сайлент Хиллом. НГС.НОВОСТИ выбрали лучшие фото тумана, которые новосибирцы прислали в редакцию и выложили в соцсеть Instagram.







Наш фотограф Александр Ощепков сфотографировал центр города около 8:30 — оперный театр и мэрия скрылись в тумане





Серая пелена окутала кинотеатр «Победа». Такой Новосибирск выглядит очень грустным





Фотограф Ренат Фахрутдинов сделал снимок в 1:30 на улице Высоцкого. «Минут тридцать провозился на балконе со штативом и камерой, искал интересный ракурс, но всё не то. Вернулся в квартиру, зашёл на кухню и обратил внимание на вид из окна. Снимал на длинной выдержке, поставив штатив на подоконник. Хотел фонари без машин снять, выжидал, и это у меня получилось. Но при выборке снимок именно этот понравился», — рассказал фотограф





Frosty morning. #felingere Публикация от @felingere Окт 18 2017 в 5:52 PDT





Наш корреспондент Стас Соколов сообщает, что площадь Маркса тоже спряталась в тумане





Торговый центр «Сан Сити» почти не видно из окна соседнего дома









Читатель сфотографировал вид из окна на улице Титова — площадь Маркса исчезла





Перекрёсток Кошурникова, Красина и Фрунзе в 6:30. «Видимость метров двадцать», — предполагает наш читатель





#welcome to #silenthill #goodmorning Публикация от Olga (@semensemenitch) Окт 18 2017 в 5:36 PDT





8 утра около торгового центра «Аура» — автомобилистам нужно быть очень внимательными по пути на работу





Туман в Новосибирске стоит с позднего вечера — ночью НГС.НОВОСТИ публиковали подборку с фотографиями тумана в тёмном городе.