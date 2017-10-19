Ёжики в тумане: Новосибирск затянуло серой пеленой

Утром 19 октября Новосибирск скрыл густой туман: высотки, торговые центры и парки скрылись за серой пеленой. 


Горожане по пути на работу активно фотографируют улицы, сетуя, что ничего не видно, и сравнивают Новосибирск с Сайлент Хиллом. НГС.НОВОСТИ выбрали лучшие фото тумана, которые новосибирцы прислали в редакцию и выложили в соцсеть Instagram.


Наш фотограф Александр Ощепков сфотографировал центр города около 8:30 — оперный театр и мэрия скрылись в тумане
Наш фотограф Александр Ощепков сфотографировал центр города около 8:30 — оперный театр и мэрия скрылись в тумане


Серая пелена окутала кинотеатр «Победа». Такой Новосибирск выглядит очень грустным
Серая пелена окутала кинотеатр «Победа». Такой Новосибирск выглядит очень грустным


Фотограф Ренат Фахрутдинов сделал снимок в 1:30 на улице Высоцкого. «Минут тридцать провозился на балконе со штативом и камерой, искал интересный ракурс, но всё не то. Вернулся в квартиру, зашёл на кухню и обратил внимание на вид из окна. Снимал на длинной выдержке, поставив штатив на подоконник. Хотел фонари без машин снять, выжидал, и это у меня получилось. Но при выборке снимок именно этот понравился», —  рассказал фотограф
Фотограф Ренат Фахрутдинов сделал снимок в 1:30 на улице Высоцкого. «Минут тридцать провозился на балконе со штативом и камерой, искал интересный ракурс, но всё не то. Вернулся в квартиру, зашёл на кухню и обратил внимание на вид из окна. Снимал на длинной выдержке, поставив штатив на подоконник. Хотел фонари без машин снять, выжидал, и это у меня получилось. Но при выборке снимок именно этот понравился», —  рассказал фотограф


Frosty morning. #felingere

Публикация от @felingere


Наш корреспондент Стас Соколов сообщает, что площадь Маркса тоже спряталась в тумане
Наш корреспондент Стас Соколов сообщает, что площадь Маркса тоже спряталась в тумане


Торговый центр «Сан Сити» почти не видно из окна соседнего дома
Торговый центр «Сан Сити» почти не видно из окна соседнего дома



Читатель сфотографировал вид из окна на улице Титова — площадь Маркса исчезла
Читатель сфотографировал вид из окна на улице Титова — площадь Маркса исчезла


Перекрёсток Кошурникова, Красина и Фрунзе в 6:30. «Видимость метров двадцать», — предполагает наш читатель
Перекрёсток Кошурникова, Красина и Фрунзе в 6:30. «Видимость метров двадцать», — предполагает наш читатель


#welcome to #silenthill #goodmorning

Публикация от Olga (@semensemenitch)


8 утра около торгового центра «Аура» — автомобилистам нужно быть очень внимательными по пути на работу
8 утра около торгового центра «Аура» — автомобилистам нужно быть очень внимательными по пути на работу


Туман в Новосибирске стоит с позднего вечера — ночью НГС.НОВОСТИ публиковали подборку с фотографиями тумана в тёмном городе.

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