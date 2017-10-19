Ёжики в тумане: Новосибирск затянуло серой пеленой

Утром 19 октября Новосибирск скрыл густой туман: высотки, торговые центры и парки скрылись за серой пеленой.
Горожане по пути на работу активно фотографируют улицы, сетуя, что ничего не видно, и сравнивают Новосибирск с Сайлент Хиллом. НГС.НОВОСТИ выбрали лучшие фото тумана, которые новосибирцы прислали в редакцию и выложили в соцсеть Instagram.
Наш фотограф Александр Ощепков сфотографировал центр города около 8:30 — оперный театр и мэрия скрылись в тумане
Серая пелена окутала кинотеатр «Победа». Такой Новосибирск выглядит очень грустным
Фотограф Ренат Фахрутдинов сделал снимок в 1:30 на улице Высоцкого. «Минут тридцать провозился на балконе со штативом
и камерой, искал интересный ракурс, но всё не то. Вернулся в квартиру, зашёл на
кухню и обратил внимание на вид из окна. Снимал на длинной выдержке, поставив
штатив на подоконник. Хотел фонари без машин снять, выжидал, и это у меня
получилось. Но при выборке снимок именно этот понравился», — рассказал
фотограф
Наш корреспондент Стас Соколов сообщает, что площадь Маркса тоже спряталась в тумане
Торговый центр «Сан Сити» почти не видно из окна соседнего дома
Читатель сфотографировал вид из окна на улице Титова — площадь Маркса исчезла
Перекрёсток Кошурникова, Красина и Фрунзе в 6:30. «Видимость метров двадцать», — предполагает наш читатель
8 утра около торгового центра «Аура» — автомобилистам нужно быть очень внимательными по пути на работу
Туман в Новосибирске стоит с позднего вечера — ночью НГС.НОВОСТИ
публиковали подборку с фотографиями тумана в тёмном городе. У нас есть страничка в «Одноклассниках» — подписывайтесь, там много интересных новостей (и котики!). Ксения Евдокимова Фото Александра Ощепкова (1, 2), Рената Фахрутдинова (3), Стаса Соколова (5, 6), читателей НГС (8, 9, 11), instagram.com (4, 7, 10)