Подробности аварии на ГБШ: «Тойота» сбила 14-летнюю девочку

За рулём «Тойоты» был 38-летний мужчина

Стали известны подробности вчерашней аварии на Гусинобродском шоссе в Новосибирске: водитель иномарки сбил девочку на «зебре».





Вчера корреспондент НГС.НОВОСТИ стал очевидцем последствий аварии, которая случилась в 15:45 на Гусинобродском шоссе: недалеко от торгового комплекса «Восток» Toyota Gaia сбила пешехода. После ДТП пострадавшая долгое время пролежала на асфальте в нескольких метрах от пешеходного перехода, всё это время она кричала.





«38-летний водитель Toyota Gaia ехал по Гусинобродскому шоссе со стороны улицы Коминтерна и сбил пешехода, переходившего дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







Место ДТП отмечено фишкой





По данным ГИБДД, водитель сбил 14-летнюю девочку. Её с сотрясением мозга и ушибом бедра отвезли в больницу.





«Она перебегала дорогу, я её не увидел», — рассказал вчера НГС.НОВОСТИ водитель иномарки.