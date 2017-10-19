Новые бомбардировщики Су-34 прилетели из Новосибирска в Хабаровский край

Воздушно-космические силы России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Новосибирский авиационный завод имени Чкалова сделал партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 для военных Хабаровского края — новые самолёты уже доставили на место.





«В бомбардировочною авиачасть армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа в Хабаровском крае прибыла очередная партия новых современных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Летчики получили новую технику на заводе-изготовителе в Новосибирске и совершили перелёт в пункт постоянной дислокации», — сообщает 19 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.





Лётчики пролетели более 4 тысяч километров, во время перелёта экипажи садились на одном из аэродромов Восточного военного округа в Забайкальском крае. Также лётчики отработали задачи по полётам в паре и в составе авиационного звена.





Су-34 создан для поражения как наземных, так и водных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также этот самолет может уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях. Максимальная скорость полёта — до 1,9 тысяч км/ч, отмечает Министерство обороны России.





На Су-34 используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности, самолёт оборудован системой дозаправки в воздухе.







В 2017 году Новосибирский авиазавод имени Чкалова должен сделать 16 истребителей-бомбардировщиков Су-34 для воздушно-космических сил России.