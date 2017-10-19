Новосибирцам по ошибке дважды начислили транспортный налог

Ошибочные данные вызваны техническим сбоем
Ошибочные данные вызваны техническим сбоем

Техническая ошибка стала причиной двойного начисления транспортного налога в Новосибирске.


Ошибка произошла из-за того, что до 2013 года транспортный налог начислялся по месту регистрации автомобиля, однако сейчас налог начисляется по месту проживания налогоплательщика, сообщает ТАСС со ссылкой на УФНС России по Новосибирской области.   


«В этом году произошел сбой по большой категории физических лиц, и в налоговых уведомлениях отражается исчисление транспортного налога двумя налоговыми органами - и по месту жительства, и по месту, где автомобиль состоял на учете ранее. Это наша внутренняя проблема, конечно, но несколько десятков тысяч жителей Новосибирской области могут получить недостоверные налоговые уведомления с неправильными обязательствами», — цитирует агентство руководителя УФНС России по Новосибирской области Алексея Легостаева.


Решать проблемы с неправильным начислением налога будут в индивидуальном порядке в каждом конкретном случае.


«Налоговые инспекции Новосибирской области исчислили имущественные налоги, подлежащие уплате в 2017 году, в сумме 3 миллиардов 252 миллионов рублей, что на 386 миллионов рублей или на 13,5% больше, чем в 2016 году. Транспортный налог составил 65,7% от этой суммы», — сообщается на сайте УФНС России по Новосибирской области.


В начале октября Совет депутатов Новосибирска предложил Законодательному собранию НСО ужесточить штрафы за нелегальную торговлю на улицах. Законопроект, подготовленный городскими депутатами, появился 3 октября на сайте Заксобрания Новосибирской области.

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