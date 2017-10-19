«Шкоду Кадьяк» превратили в джип для бездорожья

Компания Skoda начала продажи внедорожной версии семейного кроссовера Kodiaq под названием Scout. Автомобиль получил 19-дюймовые колеса, а его клиренс увеличился с 187 до 194 мм. Изменена геометрия кузова: угол въезда повышен до 22° с 19,1°, угол съезда — до 23,1° с 15,6°.


«Автомобиль имеет только полный привод и мощные двигатели 1.4 TSI (150 л.с.), 2.0 TSI (180 л.с.) и 2.0 TDI (150 л.с.). Есть функция Off-Road и система выбора режима движения  — Eco, Normal, Sport, Individual, Snow —  для разных дорожных условий», — отметили в российском офисе Skoda. 


В минималке Kodiaq Scout стоит 2 193 000 рублей с 1,4-литровым бензиновым мотором. Вариант с 2-литровым мотором тянет на  2 504 000 рублей, а 2-литровый дизель стоит 2 464 000 рублей.


Напомним, в Новосибирске работают два дилера Skoda — компании «Альт-Парк» и «Автомир Богемия Новосибирск».


«Шкоду Кадьяк» превратили в джип для бездорожья (фото)


«Шкоду Кадьяк» превратили в джип для бездорожья (фото)


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