«Шкоду Кадьяк» превратили в джип для бездорожья

Компания Skoda начала продажи внедорожной версии семейного кроссовера Kodiaq под названием Scout. Автомобиль получил 19-дюймовые колеса, а его клиренс увеличился с 187 до 194 мм. Изменена геометрия кузова: угол въезда повышен до 22° с 19,1°, угол съезда — до 23,1° с 15,6°.





«Автомобиль имеет только полный привод и мощные двигатели 1.4 TSI (150 л.с.), 2.0 TSI (180 л.с.) и 2.0 TDI (150 л.с.). Есть функция Off-Road и система выбора режима движения — Eco, Normal, Sport, Individual, Snow — для разных дорожных условий», — отметили в российском офисе Skoda.





В минималке Kodiaq Scout стоит 2 193 000 рублей с 1,4-литровым бензиновым мотором. Вариант с 2-литровым мотором тянет на 2 504 000 рублей, а 2-литровый дизель стоит 2 464 000 рублей.





Напомним, в Новосибирске работают два дилера Skoda — компании «Альт-Парк» и «Автомир Богемия Новосибирск».











