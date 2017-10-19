Ночью на Новосибирск опустился густой туман





Туман опустился на город ночью

Ночью 19 октября на Новосибирск спустился туман.





«В районе "Речного вокзала" и на Большевистской видимость плохая. Набережную тоже затянуло», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель, который ехал в Новосибирск.





По его свидетельству, туман в Новосибирске был уже в 00:15.





Вот так, по словам читателей, выглядели окрестности станции метро «Студенческой» и Горского микрорайона.





Туман на «Студенческой»





На проспекте Дзержинского густого тумана не наблюдалось, в основном он стелился в окрестностях Оби.





Проспект Дзержинского





Ночью температура в Новосибирске опускалась до 1 градуса. По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, ночью в городе было без осадков.





Лёгкое марево тумана на проспекте Дзержинского





«Туман заполняет всю низину Каменки, лог, что пересекает Волочаевскую. Не очень плотный, но хорошо заметный», — поделился своими наблюдениями читатель Александр.





Постепенно туман окутал весь город





«С верхних этажей видно отлично. Красиво, все огни города отражаются в тумане, завораживает», — рассказала о своих впечатлениях читательница Виктория.





Улица Ленина





По прогнозу синоптиков, сегодня, 19 октября, в Новосибирске ожидается тёплый день. По данным Западно-Сибирского УГМС, в городе будет переменная облачность, возможен дождь. Ожидается до 9 градусов тепла.





Вид с улицы Кропоткина на Плехановский жилмассив





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