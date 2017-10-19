Ночью на Новосибирск опустился густой туман


Туман опустился на город ночью
Туман опустился на город ночью

Ночью 19 октября на Новосибирск спустился туман.


«В районе "Речного вокзала" и на Большевистской видимость плохая. Набережную тоже затянуло», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель, который ехал в Новосибирск.


По его свидетельству, туман в Новосибирске был уже в 00:15.


Вот так, по словам читателей, выглядели окрестности станции метро «Студенческой» и Горского микрорайона.


Туман на «Студенческой»
Туман на «Студенческой»


На проспекте Дзержинского густого тумана не наблюдалось, в основном он стелился в окрестностях Оби.


Проспект Дзержинского
Проспект Дзержинского


Ночью температура в Новосибирске опускалась до 1 градуса. По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, ночью в городе было без осадков.


Лёгкое марево тумана на проспекте Дзержинского
Лёгкое марево тумана на проспекте Дзержинского


«Туман заполняет всю низину Каменки, лог, что пересекает Волочаевскую. Не очень плотный, но хорошо заметный», — поделился своими наблюдениями читатель Александр. 


Постепенно туман окутал весь город
Постепенно туман окутал весь город


«С верхних этажей видно отлично. Красиво, все огни города отражаются в тумане, завораживает», — рассказала о своих впечатлениях читательница Виктория. 


Улица Ленина
Улица Ленина


По прогнозу синоптиков, сегодня, 19 октября, в Новосибирске ожидается тёплый день. По данным Западно-Сибирского УГМС, в городе будет переменная облачность, возможен дождь. Ожидается до 9 градусов тепла. 


Вид с улицы Кропоткина на Плехановский жилмассив
Вид с улицы Кропоткина на Плехановский жилмассив


Утром 19 октября мы ждем ваших потрясающих фотографий ночного тумана. Пишите нам через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. 

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