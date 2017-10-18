Две иномарки устроили ДТП в Калининском районе

В ДТП никто не пострадал
В ДТП никто не пострадал

Вечером 18 октября на перекрёстке улиц Танковой и Ипподромской, в Калининском районе Новосибирска, в ДТП попали Subaru Forester и Nissan Almera.


Авария случилась в 18:50.


«Участники аварии двигались по улице Ипподромской навстречу друг другу: "Субару" — со стороны улицы Народной, "Ниссан" — со стороны улицы Кропоткина. Водитель "Ниссана" при повороте на Танковую не пропустил встречный "Субару", из-за чего автомобили столкнулись. "Субару" ударил "Ниссан" в бок, и его развернуло», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По словам аваркомов, в ДТП обошлось без пострадавших.


Утром 18 октября водителя Pontiac Vibe одолел приступ кашля за рулём, и он врезался в припаркованные машины в Железнодорожном районе Новосибирска.

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