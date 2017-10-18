Актёры из «Дня радио» насмешили целый зал в Новосибирске
Вечером 18 октября в Новосибирске актёры московского театра «Квартет И» сыграли спектакль «Разговоры мужчин среднего возраста».
Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин собрали полный зал в ДКЖ. Со сцены актёры шутили о жизни мужчин, изменах, будущем.
Также они попросили проводить аплодисментами актёра Дмитрия Марьянова, которого сегодня похоронили.
Актёры «Квартета И» широко известны такими своими фильмами, как «О чём говорят мужчины», «День Радио», «День Выборов» — в последних двух с ними играл Дмитрий Марьянов.
Съемка во время спектакля была запрещена, поэтому в соцсетях зрители выкладывали в основном фото, сделанные в перерывах.
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Елена Громкова
Фото Ксении Евдокимовой (1), instagram.com (2–4)