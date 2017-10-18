У маршрутки на Бердском шоссе оторвало колёса

В ДТП никто не пострадал

Днем 18 октября на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска у маршрутки № 322 на ходу отвалились задние колёса.





«Между Первомайкой и Ельцовкой на скорости около 70–80 км/ч оторвались задние левые колеса! Одно отлетело назад, против движения транспорта, едва не зацепив поток, и ударилось о разделитель. Водитель вышел, начал искать колёса и смеяться», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пассажир маршрутки Антон в переписке в соцсети.





По словам молодого человека, он не стал дожидаться разрешения конфликта и уехал на следующей маршрутке.





«У меня не было времени выяснять отношения, хотя многие пассажиры начали требовать пустую маршрутку. Водитель не вернул деньги за проезд», — резюмировал Антон. По его информации, в аварии никто не пострадал.





Авария случилась на пути к Ельцовке





В начале прошлой недели НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом ДТП с общественным транспортом — вечером 9 октября в центре Новосибирска троллейбус и «Тойота» устроили ДТП на проспекте Димитрова возле ЦУМа.