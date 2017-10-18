Небо над Западным жилмассивом осветило зарево

Фотография сделана из дома по адресу улица Спортивная, 23 около 9 часов вечера
Фотография сделана из дома по адресу улица Спортивная, 23 около 9 часов вечера


Вечером 18 октября в Новосибирске над Западным жилмассивом поднялось облако яркого света.


«Снимал сегодня, с 8-го этажа Спортивной, 23. Второй день мы это наблюдаем. Сегодня в минут 20 девятого вышел на улицу, стоял у подъезда, осматривался, — увидел такое интересное явление, вернулся в квартиру», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ читатель Максим, снявший свет.


Также Максим добавил, что в двух километрах от его дома расположен стадион «Заря». Возможно, что это свечение — это результат работы прожекторов.


В октябре 2015 года жители Новосибирска из разных частей города рассказывали, что видели свечение в небе. Тогда астрономы затруднились определить единый источник света, отметив, что это могут быть яркие фонари, прожекторы, рекламные вывески.

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