Не прошел испытание: автобус до «Ляпидевского» вернулся на старый маршрут
Мэрия Новосибирска вернула автобусу
С 19 октября автобус снова будет возить пассажиров к «Ляпидевского» через улицу Дуси Ковальчук, а не через Красный проспект.
«Автобусы будут следовать по схеме: остановка "Ключ-Камышенское плато", Ключ-Камышенское плато, Выборная, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, Орджоникидзе, Вокзальная магистраль, Ленина, Челюскинцев, Нарымская, Дуси Ковальчук, Залесского, Даргомыжского, Падунская, Светлановская, остановка "Ляпидевского"», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Такая схема действовала до 7 сентября, а 7 сентября на промежутке от площади Калинина до «Ляпидевского» автобус ездил по Красному проспекту и улице Георгия Колонды.
В сентябре в мэрии уточняли, что маршрут изменили до 7 декабря, чтобы изучить, будет ли он пользоваться спросом у пассажиров.
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Елена Громкова
Фото Стаса Соколова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)