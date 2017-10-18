Не прошел испытание: автобус до «Ляпидевского» вернулся на старый маршрут

По измененному маршруту автобус ходил чуть больше месяца 
По измененному маршруту автобус ходил чуть больше месяца 

Мэрия Новосибирска вернула автобусу № 75 «Ключ-Камышенское плато – улица Ляпидевского» старую схему маршрута.


С 19 октября автобус снова будет возить пассажиров к «Ляпидевского» через улицу Дуси Ковальчук, а не через Красный проспект.


«Автобусы будут следовать по схеме: остановка "Ключ-Камышенское плато", Ключ-Камышенское плато, Выборная, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, Орджоникидзе, Вокзальная магистраль, Ленина, Челюскинцев, Нарымская, Дуси Ковальчук, Залесского, Даргомыжского, Падунская, Светлановская, остановка "Ляпидевского"», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Такая схема действовала до 7 сентября, а 7 сентября на промежутке от площади Калинина до «Ляпидевского» автобус ездил по Красному проспекту и улице Георгия Колонды.


В сентябре в мэрии уточняли, что маршрут изменили до 7 декабря, чтобы изучить, будет ли он пользоваться спросом у пассажиров.


Синим показана старая схема маршрута, которую власти вернули. Красным цветом — участок, по которому автобус ездил временно.
Синим показана старая схема маршрута, которую власти вернули. Красным цветом — участок, по которому автобус ездил временно.
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