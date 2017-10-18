Видео: сибирячки залезли в «гусеницы», чтобы соревноваться в скорости
18 октября в Новосибирске прошли «Весёлые старты», на которые пришли семь десятков женщин пожилого возраста — участницы разделились на несколько команд и продемонстрировали спортивную подготовку.
Как сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта Новосибирска, организатор мероприятия — МБУ «Спортивный город». Соревнования проходили в фехтовальном зале стадиона «Спартак».
«Это мероприятие среди групп здоровья. Они проходят каждый год в декаду пожилого человека, — рассказали в управлении. — Сегодня участвовало около 100 человек, 7 команд по 10 человек».
В «Весёлых стартах» в основном участвовали женщины от 55 до 80 лет. « Женщины очень активные, некоторые посещают эти группы здоровья уже больше 20 лет», — отметили в управлении физкультуры и спорта. Соревнования длились около полутора часов.
Во время «стартов» спортсменки забивали клюшками мячи в цели, ходили в полотне во время эстафеты «Гусеницы», прыгали на снаряде эстафеты «Банан», забрасывали мячи в баскетбольные корзины.
Новосибирские пенсионеры известны своими спортивными увлечениями, они активно занимаются, в том числе и оздоровительной гимнастикой в городских парках.
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Анна Богданова
Фото и видео Густаво Зырянова