Видео: сибирячки залезли в «гусеницы», чтобы соревноваться в скорости





В «Весёлых стартах» приняли участие около 70 пожилых женщин

18 октября в Новосибирске прошли «Весёлые старты», на которые пришли семь десятков женщин пожилого возраста — участницы разделились на несколько команд и продемонстрировали спортивную подготовку.





Соревнования проходили в рамках декады пожилого человека. На фото соревнование «Гусеница»





Как сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта Новосибирска, организатор мероприятия — МБУ «Спортивный город». Соревнования проходили в фехтовальном зале стадиона «Спартак».





Во время эстафеты «Банан»





«Это мероприятие среди групп здоровья. Они проходят каждый год в декаду пожилого человека, — рассказали в управлении. — Сегодня участвовало около 100 человек, 7 команд по 10 человек».





Участники разделились на семь команд





В «Весёлых стартах» в основном участвовали женщины от 55 до 80 лет. « Женщины очень активные, некоторые посещают эти группы здоровья уже больше 20 лет», — отметили в управлении физкультуры и спорта. Соревнования длились около полутора часов.







Во время «стартов» спортсменки забивали клюшками мячи в цели, ходили в полотне во время эстафеты «Гусеницы», прыгали на снаряде эстафеты «Банан», забрасывали мячи в баскетбольные корзины.





«Весёлые старты» 18 октября





Новосибирские пенсионеры известны своими спортивными увлечениями, они активно занимаются, в том числе и оздоровительной гимнастикой в городских парках.