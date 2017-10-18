Видео: сибирячки залезли в «гусеницы», чтобы соревноваться в скорости


В «Весёлых стартах» приняли участие около 70 пожилых женщин
В «Весёлых стартах» приняли участие около 70 пожилых женщин

18 октября в Новосибирске прошли «Весёлые старты», на которые пришли семь десятков женщин пожилого возраста — участницы разделились на несколько команд и продемонстрировали спортивную подготовку.


Соревнования проходили в рамках декады пожилого человека. На фото соревнование «Гусеница»
Соревнования проходили в рамках декады пожилого человека. На фото соревнование «Гусеница»


Как сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта Новосибирска,  организатор мероприятия — МБУ «Спортивный город». Соревнования проходили в фехтовальном зале стадиона «Спартак».


Во время эстафеты «Банан»
Во время эстафеты «Банан»


«Это мероприятие среди групп здоровья. Они проходят каждый год в декаду пожилого человека, — рассказали в управлении. — Сегодня участвовало около 100 человек, 7 команд по 10 человек».


Участники разделились на семь команд
Участники разделились на семь команд


В «Весёлых стартах» в основном участвовали женщины от 55 до 80 лет. « Женщины очень активные, некоторые посещают эти группы здоровья уже больше 20 лет», — отметили в управлении физкультуры и спорта. Соревнования длились около полутора часов.


Во время «стартов» спортсменки забивали клюшками мячи в цели, ходили в полотне во время эстафеты «Гусеницы», прыгали на снаряде эстафеты «Банан», забрасывали мячи в баскетбольные корзины.


«Весёлые старты» 18 октября


Новосибирские пенсионеры известны своими спортивными увлечениями, они активно занимаются, в том числе и оздоровительной гимнастикой в городских парках.

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