Власти начали испытывать на новосибирцах странную рекламу о доброте

Новый баннер ожидает реакции новосибирцев, прежде чем отправиться на улицы города

В новосибирском бизнес-центре «Кронос» появился большой баннер «Ты добрый» — социальную рекламу решили протестировать, прежде чем выпускать на городские магистрали.







Яркий плакат «Ты добрый» появился на первом этаже офисного здания. В углу баннера помещён логотип министерства социального развития Новосибирской области. Как объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель начальника отдела мониторинга и информационного сопровождения министерства Ирина Ледовских, первый баннер — экспериментальный.







«Рекламный плакат “Ты добрый!” был размещён только в бизнес-центре в экспериментальном порядке, так как сейчас проходит этап тестирования на фокус-группах.





Появится ли данная реклама на улицах города — будет зависеть от результатов тестирования», — сообщила специалист в переписке.







Слоганы могут меняться в процессе тестов в зависимости от реакции аудитории.





Ирина Ледовских подчеркнула, что на размещение социальной рекламы министерство не тратит бюджетные деньги. «Рекламораспространители уже несколько лет размещают нашу социальную рекламу по собственной инициативе, бесплатно, на “свободных сторонах”», — добавила замначальника отдела.







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