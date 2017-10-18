В Новосибирск привезли картины Коровина и Бродского

Сегодня, 18 октября, в художественном музее открылась выставка «За красной чертой», на которой представлены работы живописцев начала прошлого века: Роберта Фалька, Константина Коровина, лауреатов Сталинской премии Петра Кончаловского и Константина Юона и других признанных мастеров.





Среди экспонатов — работы «русского импрессиониста» Константина Коровина





Картины, написанные в 1920–1950 годах, привезли в Новосибирск из Ярославского художественного музея.







Куратор выставки — заместитель директора Ярославского художественного музея Алексей Федорчук





«Там есть разные по стилю и жанру работы — главное, что их авторы прославились ещё до 1917 года. То есть это не ученики известных мастеров: их уже знали в стране, их работы покупали в Третьяковскую галерею, покупали представители императорской фамилии. Многие из них уже были удостоены звания академиков», — рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель директора Ярославского художественного музея Алексей Федорчук.





В числе работ — портрет Ленина кисти Исаака Бродского







Главная тема выставки — сложные отношения знаменитых художников с новой советской властью. Кто-то из мастеров после революции ушёл из публичного пространства и начал творить для себя, кто-то мигрировал. «Например, Вера Пестель не признала в 1932 году создание художественных организаций, считая, что это ограничивает свободу творчества. И после 1932 года нигде не выставлялась», — отметил Алексей Федорчук. Одна работа этой художницы представлена на выставке.





Картина Роберта Фалька «Московский пейзаж со строительными кранами»





Непростая судьбы была и у Давида Штеренберга, которого новая власть обвинила в формализме, и у авангардиста Роберта Фалька. «Фактически, как и [Аристарх] Лентулов, Фальк был отстранён от выставочной деятельности и изгнан из учебного заведения, где преподавал», — пояснил замдиректора ярославского музея.





Всего из Ярославля привезли 40 картин





Кто-то из художников, наоборот, сумел приспособиться к требованиям власти и даже способствовал формированию нового стиля в искусстве — соцреализма. Так, по словам куратора выставки, Пётр Кончаловский и Константин Юон «жили неплохо»: «Кончаловский в 20-е годы написал яркие работы и вошёл в историю советского искусства».







Картина «Летом в городе» Николая Чернышева





Всего на выставке представлено 40 картин на разные темы. Это и пейзажи (в том числе индустриальные), и портреты, и жанровые работы. «Самые интересные — работы 20-х годов, расположенные с левой стороны зала», — отметил Алексей Федорчук.







Индустриальные сюжеты, по словам куратора выставки, стали популярны в 30-е годы. Картина «Работа ударников» Александра Куприна





На выставке можно проследить, как эволюционировало творчество мастеров, которые до революции были участниками известных объединений, таких как «Бубновый валет» и «Голубая роза». «Они начинали совсем с разных направлений в живописи, но их поздние работы все похожи. По сути, получилось, что в зрелом возрасте все авторы пришли к реализму, — пояснил искусствовед. — Возможно, это связано со стадиями человеческого взросления или с каким-то изменением мировоззрения. Нельзя сказать, что только со сменой строя».







Картина «Флотилия. Канал Москва-Волга» была написана Вячеславом Бычковым в 1941 году





Выставку можно посетить до 25 февраля следующего года. Билеты для взрослых стоят 100 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 50 рублей, для детей дошкольного возраста — 20 рублей.





В Новосибирске показывают и творчество современных художников. Так, вчера НГС.НОВОСТИ писали об открытии выставки необычных картин из гофрокартона и скотча, пронизанных светом. А в начале сентября горожане могли посмотреть работы, состоящие из рисунков и подписей, как посты в Instagram.