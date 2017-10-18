В Новосибирск привезли картины Коровина и Бродского

Сегодня, 18 октября, в художественном музее открылась выставка «За красной чертой», на которой представлены работы живописцев начала прошлого века: Роберта Фалька, Константина Коровина, лауреатов Сталинской премии Петра Кончаловского и Константина Юона и других признанных мастеров.


Среди экспонатов — работы «русского импрессиониста» Константина Коровина
Среди экспонатов — работы «русского импрессиониста» Константина Коровина


Картины, написанные в 1920–1950 годах, привезли в Новосибирск из Ярославского художественного музея. 


Куратор выставки — заместитель директора Ярославского художественного музея Алексей Федорчук
Куратор выставки — заместитель директора Ярославского художественного музея Алексей Федорчук


«Там есть разные по стилю и жанру работы — главное, что их авторы прославились ещё до 1917 года. То есть это не ученики известных мастеров: их уже знали в стране, их работы покупали в Третьяковскую галерею, покупали представители императорской фамилии. Многие из них уже были удостоены звания академиков», — рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель директора Ярославского художественного музея Алексей Федорчук.


В числе работ — портрет Ленина кисти Исаака Бродского
В числе работ — портрет Ленина кисти Исаака Бродского


Главная тема выставки — сложные отношения знаменитых художников с новой советской властью. Кто-то из мастеров после революции ушёл из публичного пространства и начал творить для себя, кто-то мигрировал. «Например, Вера Пестель не признала в 1932 году создание художественных организаций, считая, что это ограничивает свободу творчества. И после 1932 года нигде не выставлялась», — отметил Алексей Федорчук. Одна работа этой художницы представлена на выставке.


Картина Роберта Фалька «Московский пейзаж со строительными кранами»
Картина Роберта Фалька «Московский пейзаж со строительными кранами»


Непростая судьбы была и у Давида Штеренберга, которого новая власть обвинила в формализме, и у авангардиста Роберта Фалька. «Фактически, как и [Аристарх] Лентулов, Фальк был отстранён от выставочной деятельности и изгнан из учебного заведения, где преподавал», — пояснил замдиректора ярославского музея.


Всего из Ярославля привезли 40 картин
Всего из Ярославля привезли 40 картин


Кто-то из художников, наоборот, сумел приспособиться к требованиям власти и даже способствовал формированию нового стиля в искусстве — соцреализма. Так, по словам куратора выставки, Пётр Кончаловский и Константин Юон «жили неплохо»: «Кончаловский в 20-е годы написал яркие работы и вошёл в историю советского искусства».


Картина «Летом в городе» Николая Чернышева
Картина «Летом в городе» Николая Чернышева


Всего на выставке представлено 40 картин на разные темы. Это и пейзажи (в том числе индустриальные), и портреты, и жанровые работы. «Самые интересные — работы 20-х годов, расположенные с левой стороны зала», — отметил Алексей Федорчук.


Индустриальные сюжеты, по словам куратора выставки, стали популярны в 30-е годы. Картина «Работа ударников» Александра Куприна
Индустриальные сюжеты, по словам куратора выставки, стали популярны в 30-е годы. Картина «Работа ударников» Александра Куприна


На выставке можно проследить, как эволюционировало творчество мастеров, которые до революции были участниками известных объединений, таких как «Бубновый валет» и «Голубая роза». «Они начинали совсем с разных направлений в живописи, но их поздние работы все похожи. По сути, получилось, что в зрелом возрасте все авторы пришли к реализму, — пояснил искусствовед. — Возможно, это связано со стадиями человеческого взросления или с каким-то изменением мировоззрения. Нельзя сказать, что только со сменой строя».


Картина «Флотилия. Канал Москва-Волга» была написана Вячеславом Бычковым в 1941 году
Картина «Флотилия. Канал Москва-Волга» была написана Вячеславом Бычковым в 1941 году


Выставку можно посетить до 25 февраля следующего года. Билеты для взрослых стоят 100 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 50 рублей, для детей дошкольного возраста — 20 рублей.


В Новосибирске показывают и творчество современных художников. Так, вчера НГС.НОВОСТИ писали об открытии выставки необычных картин из гофрокартона и скотча, пронизанных светом. А в начале сентября горожане могли посмотреть работы, состоящие из рисунков и подписей, как посты в Instagram.

Прочтений: 1614
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено