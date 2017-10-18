Щётки за полмиллиарда: мэрия Новосибирска купит новые машины для уборки снега

Недавно на территории ДЭУ-1 продемонстрировали технику для уборки снега
Недавно на территории ДЭУ-1 продемонстрировали технику для уборки снега

Мэрия Новосибирска планирует покупку новой техники для уборки снега — в ближайшее время объявят торги на сумму 498 млн рублей. 


Об этом сегодня, 18 октября, рассказал начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк на комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству.


«В пятницу планируем объявление торгов [по закупке новой техники]. Там 49 единиц, пока это планируется в лизинг на пять лет», — сообщил Сердюк, говоря о подготовке города к зиме.


При этом он отметил, что сегодня в городском парке 478 единиц спецтехики, она готова к уборке снега на 78%. Часть техники ещё не переоборудована, но это будет сделано в ближайшее время.


«Подготовлены девять снегоотвалов. Мы их полностью оформили и согласовали со всеми структурными подразделениями мэрии. Все они готовы к приёму снега», — отметил Юрий Сердюк.


При этом он признал проблемы властей с заготовкой песко-соляной смеси для обработки дорог от гололёда — он объяснил это сложностями у поставщиков. Сейчас, по словам Сердюка, готово более 50% песко-соляной смеси — этого должно хватить до начала февраля.


В августе о покупке новой снегоуборочной техники на сумму 210 млн рублей сообщили в компании «Новосибирскавтодор».

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