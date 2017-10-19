Дело Юрченко: за что судят бывшего губернатора

Сегодня, 19 октября, в 9:30 в Центральном районном суде Новосибирска началось оглашение приговора экс-губернатору области Василию Юрченко.





Суд посчитал его виновным, сейчас судья Алла Веселых ещё зачитывает приговор.





Суд над Василием Юрченко идёт с декабря 2015 года





В чём обвиняли Юрченко?





В занижении цены продажи лакомого куска земли в самом центре Новосибирска.





По версии гособвинения, в 2010 году Василий Юрченко, работавший тогда в должности первого вице-губернатора, дал указание отменить аукцион по продаже незавершенного объекта строительства и земли на улице Чаплыгина, 54. Участок находился в собственности компании «ГазТрансКом», 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко распорядился продать эти объекты ООО «Тактика» за цену, не превышающую 20 млн рублей.







Из-за этой сделки Новосибирская область недополучила, по уточнённым данным следствия, 14 млн рублей — именно такую сумму ущерба попросил взыскать с подсудимого гособвинитель Константин Наумкин. Также он потребовал, чтобы суд отправил бывшего губернатора в колонию.







Какой срок ему грозит?





4 года. «Максимальный срок наказания по этой статье — 7 лет, обычно не назначается. Максимальный срок получают рецидивисты, которые уже 10 раз судимые, а он (Юрченко. — О.Х.) положительно характеризуется, поэтому мы попросили четыре года», — пояснил Наумкин корреспонденту НГС.НОВОСТИ.





Признаёт ли Юрченко вину?



Нет. Ещё на первом судебном заседании он заявил, что решения по участку принимались без его участия. Также Юрченко попросил суд принять во внимание, что в 2012 году прокурор Новосибирской области по результатам проверки не нашёл нарушений в сделке. По данным газеты «КоммерсантЪ», экс-губернатор и его защитники заявили в суде, что их устроит только оправдательный приговор.





«Ваша честь, более чем за 35-летнюю трудовую деятельность мне ни разу не было стыдно смотреть в глаза моему собеседнику — ни работнику завода "Сибсельмаш", ни сотрудникам администрации Новосибирской области, ни президенту страны. Мне легко и не стыдно смотреть вам в глаза. Мне очень хочется, чтобы вы, вынося решение в совещательной комнате, помнили об этом. Ваша честь, я очень хочу, чтобы после вынесения вердикта и вам так же легко было смотреть в глаза не только мне, но и другим. Честь имею», — сказал Василий Юрченко, когда судья дала ему последнее слово.





Как повлиял суд на карьеру бывшего губернатора?





Никак. Василий Юрченко возглавлял Новосибирскую область с 22 сентября 2010 года по 17 марта 2014 года. 18 марта президент России Владимир Путин отправил его в отставку «в связи с утратой доверия». Уже после в отношении экс-губернатора расследовались два уголовных дела по статье «Превышение должностных полномочий». Одно из них дошло до суда — его рассматривают с декабря 2015 года, т.е. без малого два года. Ещё одно дело в отношении Юрченко Следственный комитет закрыл в феврале 2017 года. Чем занимается и зарабатывает Василий Юрченко после отставки, точно неизвестно.