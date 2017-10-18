Прокуратура запретила новосибирскому клубу не пускать посетителей без объяснения причин
Новосибирский ночной клуб «Антигламур» убрал из правил фейсконтроля право отказывать посетителям во входе без объяснения причин после проверки прокуратуры.
«Проверка проводилась после обращения мужчины-инвалида, которого не пустили в клуб. Мы изучили правила посещения клуба и выявили несоответствующие закону положения», — рассказал НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Центрального района Сергей Бачурин.
Прокуроры установили, что в клубе действует система фейсконтроля, по которой администрация клуба имеет право отказать в посещении заведения «без объяснения причин». Такая формулировка противоречит Гражданскому кодексу Российской Федерации.
«Теперь из правил исключили положения, которые позволяют не пропускать людей в клуб без объяснения причин, и прописан перечень оснований по ограничению доступа граждан в ночное заведение», — добавили в прокуратуре.
Напомним, что 22 августа, в День российского флага, 32-летний Артём Кузьмин собрался отметить праздник в клубе «Антигламур», но попасть внутрь сибиряку не удалось. Он утверждал, что на входе у него поинтересовались, почему он хромает, и услышав, что у мужчины стоит протез, охранник отказался пропускать Артёма, заявив: «У нас такие правила». Мужчина написал заявление в полицию и прокуратуру и обратился к общественникам.
Арт-директор «Антигламура» Леонид Шумов тогда пояснял корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что люди с инвалидностью могут отдыхать в клубе. «Проблема не в том, что Артём Кузьмин инвалид, а в том, что он агрессивно себя вёл: "Слышь ты, сегодня День российского флага, пусти меня". Его попросили снять куртку, он отказался, а потом переключился на то, что он инвалид. Там просто мужика понесло, он агрессивно себя повёл слишком», — говорил Шумов.
Ксения Евдокимова
Фото Ирины Малыгиной