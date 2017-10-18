Прокуратура запретила новосибирскому клубу не пускать посетителей без объяснения причин

Формулировку «без объяснения причин» убрали из правил клуба в октябре
Формулировку «без объяснения причин» убрали из правил клуба в октябре

Новосибирский ночной клуб «Антигламур» убрал из правил фейсконтроля право отказывать посетителям во входе без объяснения причин после проверки прокуратуры.


«Проверка проводилась после обращения мужчины-инвалида, которого не пустили в клуб. Мы изучили правила посещения клуба и выявили несоответствующие закону положения», — рассказал НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Центрального района Сергей Бачурин.


Прокуроры установили, что в клубе действует система фейсконтроля, по которой администрация клуба имеет право отказать в посещении заведения «без объяснения причин». Такая формулировка противоречит Гражданскому кодексу Российской Федерации.


«Теперь из правил исключили положения, которые позволяют не пропускать людей в клуб без объяснения причин, и прописан перечень оснований по ограничению доступа граждан в ночное заведение», — добавили в прокуратуре.


Напомним, что 22 августа, в День российского флага, 32-летний Артём Кузьмин собрался отметить праздник в клубе «Антигламур», но попасть внутрь сибиряку не удалось. Он утверждал, что на входе у него поинтересовались, почему он хромает, и услышав, что у мужчины стоит протез, охранник отказался пропускать Артёма, заявив: «У нас такие правила». Мужчина написал заявление в полицию и прокуратуру и обратился к общественникам.


Арт-директор «Антигламура» Леонид Шумов тогда пояснял корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что люди с инвалидностью могут отдыхать в клубе. «Проблема не в том, что Артём Кузьмин инвалид, а в том, что он агрессивно себя вёл: "Слышь ты, сегодня День российского флага, пусти меня". Его попросили снять куртку, он отказался, а потом переключился на то, что он инвалид. Там просто мужика понесло, он агрессивно себя повёл слишком», — говорил Шумов.

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