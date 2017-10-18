Готов платить штраф: новый губернатор признал, что зря не пристегнулся во время интервью в машине

Андрей Травников проехал в машине не пристёгнутым ремнём безопасности
Андрей Травников проехал в машине не пристёгнутым ремнём безопасности

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников согласился с тем, что нарушил правила дорожного движения — на прошлой неделе он не пристегнулся ремнём безопасности в машине во время съёмки сюжета для канала «Россия 1».


«Андрей Александрович действительно допустил это нарушение во время записи телевизионного интервью. Он не только признаёт этот факт, но и готов оплатить штраф ГИБДД», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.


Вечером в воскресенье, 15 октября, на канала «Россия 1» вышла программа «Вести недели». Один из её сюжетов был посвящён врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову. Во время телепрограммы он беседует с журналистом на заднем сиденье движущейся машины. При этом на видеозаписи видно, что и Травников, и журналист не пристёгнуты ремнями безопасности.


В отделе пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области уточнили, что за непристёгнутый ремень безопасности автоинспекция может оштрафовать как пассажира, так и водителя, который это допустил. По КоАП РФ пассажиру может грозить штраф в 500 рублей, а водителю — в 1000 рублей.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ направил официальный запрос в областное управление ГИБДД, чтобы выяснить, планирует ли автоинспекция штрафовать за непристёгнутые ремни героев телепрограммы.

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