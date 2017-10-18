«Я её не увидел»: на Гусинобродском шоссе «Тойота» сбила женщину





За рулём Toyota Gaia находился 40-летний мужчина

Сегодня, 18 октября, на Гусинобродском шоссе, недалеко от торгового комплекса «Восток», Toyota Gaia сбила пешехода.





«Она перебегала дорогу, я её не увидел», — рассказал НГС.НОВОСТИ 40-летний водитель иномарки.







ДТП произошло примерно в 15:50. По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, после ДТП пострадавшая долгое время пролежала на асфальте в нескольких метрах от пешеходного перехода, всё это время она кричала.





«Страшно её поднимать, — объяснил один из очевидцев. — У неё, судя по всему, нога сломана. Начнём поднимать — хуже можем сделать, лучше врачей дождаться».





Оперативно получить комментарий в пресс-службе ГИБДД корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.





Вчера вечером похожая трагедия произошла в Калининском районе — там водитель «Ниссана» сбил женщину с собакой на поводке. Пострадавшая попала в больницу с различными травмами.