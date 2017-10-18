Улицу Автогенную перекрыли на полмесяца из-за ремонта теплотрассы
Сегодня, 18 октября, в Новосибирске рабочие перекрыли улицу Автогенную.
«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Завершение работ запланировано на 6 ноября», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Движение для машин закрылось на участке между домами
Чтобы объехать закрытый участок, мэрия предлагает автомобилистам воспользоваться проездами по улицам Воинской, 2-й Воинской и Дунайской.
Кроме того, с 19 октября закрывается движение на улице Семьи Шамшиных на участке от Некрасова до Демьяна Бедного.
«Это связано с проведением ООО ПСК «Развитие» аварийных работ по ремонту теплотрассы в районе дома № 94 стр. Завершение работ запланировано на 3 ноября», — добавили в пресс-центре мэрии.
В середине июня рабочие перекрывали другой участок Автогенной — от дома на улице Далидовича, 237 до пересечения с Красноармейской.
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Елена Громкова
Скриншот google.ru/maps (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)