Улицу Автогенную перекрыли на полмесяца из-за ремонта теплотрассы

Сегодня, 18 октября, в Новосибирске рабочие перекрыли улицу Автогенную.





«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Завершение работ запланировано на 6 ноября», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Движение для машин закрылось на участке между домами № 108 и 112 — недалеко от перекрёстка с улицей Воинской.







Чтобы объехать закрытый участок, мэрия предлагает автомобилистам воспользоваться проездами по улицам Воинской, 2-й Воинской и Дунайской.





Улицу Автогенную перекроют до 6 ноября





Чёрным цветом показан закрытый участок, голубым — вариант объезда





Кроме того, с 19 октября закрывается движение на улице Семьи Шамшиных на участке от Некрасова до Демьяна Бедного.







«Это связано с проведением ООО ПСК «Развитие» аварийных работ по ремонту теплотрассы в районе дома № 94 стр. Завершение работ запланировано на 3 ноября», — добавили в пресс-центре мэрии.









В середине июня рабочие перекрывали другой участок Автогенной — от дома на улице Далидовича, 237 до пересечения с Красноармейской.