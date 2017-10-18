Улицу Автогенную перекрыли на полмесяца из-за ремонта теплотрассы

Сегодня, 18 октября, в Новосибирске рабочие перекрыли улицу Автогенную.

 

«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Завершение работ запланировано на 6 ноября», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Движение для машин закрылось на участке между домами № 108 и 112 — недалеко от перекрёстка с улицей Воинской.


Чтобы объехать закрытый участок, мэрия предлагает автомобилистам воспользоваться проездами по улицам Воинской, 2-й Воинской и Дунайской.


Улицу Автогенную перекроют до 6 ноября
Улицу Автогенную перекроют до 6 ноября


Чёрным цветом показан закрытый участок, голубым — вариант объезда
Чёрным цветом показан закрытый участок, голубым — вариант объезда


Кроме того, с 19 октября закрывается движение на улице Семьи Шамшиных на участке от Некрасова до Демьяна Бедного.


«Это связано с проведением ООО ПСК «Развитие» аварийных работ по ремонту теплотрассы в районе дома № 94 стр. Завершение работ запланировано на 3 ноября», — добавили в пресс-центре мэрии. 


Улицу Автогенную перекрыли на полмесяца из-за ремонта теплотрассы


В середине июня рабочие перекрывали другой участок Автогенной — от дома на улице Далидовича, 237 до пересечения с Красноармейской.

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