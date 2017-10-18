Пока не выселяют: пожилой паре разрешили остаться в общежитии на Затулинке

Галину Терентьевну хотели выселить из дома сегодня, 18 октября

Новосибирские пенсионеры Галина Астафьева и её бывший муж Анатолий, которых власти выселяют из комнаты в общежитии на улице Зорге, решили оспорить это решение в суде — они подали жалобу судебным приставам и остались в своей комнате.







Пенсионеров должны были выселять 18 октября. Но сегодня власти назначили им встречу с главой Кировского района Андреем Гончаровым.







«Глава района сообщил, что встреча назначена по поручению мэра, — сообщила представитель жильцов Марина Кузнецова. — Он сказал, что ему звонил Колмаков (начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Андрей Колмаков. — А.Б.), предлагал такой вариант: бабушке с дедушкой переехать в другую комнату [общежития] на некоторое время, раз есть постановление освободить это помещение».







По словам Кузнецовой, жильцы комнаты подали заявление в суд на пересмотр дела и отнесли документы приставам, чтобы они приостановили исполнение судебного решения.







Кузнецова подчеркнула, что до того момента, пока суд не вынесет новое решение, пенсионеры останутся в своей комнате. Дату повторного рассмотрения дела пока не назначили.







Ранее в мэрии объяснили, что пожилую пару выселяют из комнаты в общежитии на Зорге, 48 по решению суда. При этом сами они рассказали НГС.НОВОСТИ, что не знали о решении суда и визит судебных приставов стал для них неприятной неожиданностью.