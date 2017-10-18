Пропавший после работы новосибирец найден мёртвым

Причины смерти Евгения Тихова пока неизвестны

46-летний новосибирец Евгений Тихов, пропавший 10 октября после того, как он уехал с работы на «Тойоте», найден мёртвым.





Информацию о смерти Евгения НГС.НОВОСТИ подтвердила его гражданская жена Ольга Халиченко, добавив, что подробности происшествия ей неизвестны.





Руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин уточнил, что мужчину и его машину нашли сегодня.





Евгений Тихов исчез 10 октября после того, как уехал с работы на Северном проезде в Кировском районе.





«Мы с ним в 16:00 поговорили в последний раз во вторник, 10-го числа. Он говорит: "Через час-полтора я уезжаю с работы и буду дома". Мы собирались с ним в магазин. Мы с ним не ругались. Я в пять часов начала набирать его — он не отвечал. На следующий день я к нему на работу поехала, там его не было, начали обзванивать знакомых. В обед я пошла в полицию. Летом он лежал в больнице, у него оторвался тромб и остался в лёгком», — рассказывала прежде Ольга Халиченко.