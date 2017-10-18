Новый год на 10 дней и три рабочие субботы: календарь выходных дней на 2018 год

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2018 году — на Новый год будут десятидневные каникулы.







«В соответствии с подписанным постановлением в 2018 году выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно», — сообщается на сайте Правительства России.







Выходные дни в 2018 году





Дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря переносятся на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря.







В правительстве отметили, что таким образом в 2018 году будет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством.







Три выходных дня будут у россиян с 23 по 25 февраля в честь Дня защитника Отечества, по четыре дня удастся отдохнуть на Международный женский день (с 8 по 11 марта) и на Праздник Весны и Труда (с 29 апреля по 2 мая). На День Победы будет один выходной день, на День России — три дня с 10 по 12 июня, также три дня отдыха выпадает на День народного единства с 3 по 5 ноября.







В этом году у новосибирцев ещё остались три выходных — с 4 по 6 ноября — на День народного единства.