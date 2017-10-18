Новосибирца отправили на обязательные работы за побег с места ДТП и выдуманный угон машины

Заявить об угоне водитель решил после аварии на Троллейной

Суд в Новосибирске вынес обвинительный приговор 37-летнему водителю Виталию Квачёву, который заявил в полицию о выдуманном угоне машины.







«Чтобы избежать ответственности за совершённое ДТП, он сообщил полицейским, что его машину угнали», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Дмитрий Пиунов.







В прокуратуре пояснили, что 10 декабря 2016 года водитель Chevrolet Niva Виталий Квачёв спровоцировал аварию с участием трёх машин возле дома № 130 «а» на улице Троллейной. Кроме «Нивы» участниками аварии стали ВАЗ-21043 и «Лада Гранта». В ДТП пострадала пассажирка «четвёрки».







Со ссылкой на свидетелей гособвинитель рассказал, что после аварии из «Нивы» вышли три человека — Виталий Квачёв и два его пассажира. Позже они незаметно исчезли с места происшествия, бросив машину на месте аварии. В частности, водитель «четвёрки» пояснил, что начал оказывать помощь пострадавшей жене и не заметил, когда водитель «Нивы» ушёл.





«Квачёв, по идее, должен был остаться и оказать помощь, но он этого не сделал и решил избежать ответственности, сославшись на то, что его машину кто-то угнал», — рассказал Дмитрий Пиунов.







По словам гособвинителя, после ДТП водитель «Нивы» сразу же позвонил в полицию и заявил об угоне «Нивы». Позже к нему домой приехали автоинспекторы и повезли его на место аварии. Но несмотря на то, что к этому времени





новосибирец переоделся в другую одежду, участники ДТП узнали в нём водителя «Нивы»,





рассказал Пиунов. Впрочем виновник аварии продолжал утверждать, что за рулём был не он.





«Квачёв вёл себя вызывающе, кричал на сотрудников полиции, требовал показать удостоверения личности, кричал, что в ДТП не участвовал, что его машину угнали и что его хотят подставить», — привёл гособвинитель показания одного из свидетелей.







Гособвинитель добавил, что полицейские предупреждали Квачёва о том, что за ложные показания полагается наказание. Но тот продолжал настаивать на своём.







«В суде он придерживался той же самой позиции», — уточнил Дмитрий Пиунов.





На прошлой неделе, 12 октября, Ленинский районный суд Новосибирска приговорил Виталия Квачёва к 360 часам обязательных работ по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Приговор в законную силу не вступил, сообщили в районном суде.





В отделе пропаганды управления Госавтоинспекции Новосибирской области уточнили, что авария с тремя машинами на Троллейной не попала в сводку ДТП с пострадавшими. Связаться с самим осуждённым корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.





Новосибирским судам нередко приходится выносить приговоры по делам о ложных доносах. Например, в июне 2017 года Октябрьский районный суд оштрафовал женщину, которая решила проучить своего мужа и оклеветала его перед полицией.