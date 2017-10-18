Водитель бензовоза, обгоревший на Бердском шоссе, вышел из больницы

Ольга и Денис Стёпины со старшей дочерью за несколько лет до аварии

Новосибирец Денис Стёпин, который в августе попал в аварию на Бердском шоссе, выписался из больницы — в ближайший год ему предстоит долгая реабилитация.





«Вчера его выписали. Только в воскресенье поднялся на ноги, пока расхаживается. Настроение хорошее, но там смешанные чувства, — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жена Дениса Стёпина Ольга. — Алина, старшая дочь, конечно, маленечко в ступоре была, потому что долго его не видела. Он похудел, забинтованный ещё. Ника, средняя, она очень ласковая. Она до сих пор подбежит, обнимет, поцелует. Девчонки так ждали. Дома мы надули шарики, купили торт, как и хотели».





По её словам, Денису предстоит ещё долгая реабилитация, минимум на год, потому что «всё очень серьёзно».





Ольга рассказала, что после публикации её истории читатели НГС поддержали семью денежными переводами — всю информацию о Стёпиных новосибирцы нашли в соцсетях. В общей сложности было перечислено около 200 тысяч рублей.





Кроме того, нашлись юристы, которые помогают Стёпиным добиться компенсации от страховой компании. По словам Ольги, несмотря на то, что её муж потерял работоспособность, кредит по ипотеке она платит своими силами.





«Хочу поблагодарить врачей. Потому что если бы Денис попал в другой центр, то он бы, наверное, не выжил, всё было очень серьёзно. Просто низкий поклон им за то, что они сделали», — передала слова благодарности Ольга.





9 августа Денис Стёпин ехал по Бердскому шоссе за рулём бензовоза, когда у грузовика лопнуло колесо и машина загорелась. Друзья водителя в соцсети «ВКонтакте» позже писали, что Денис предотвратил трагедию — уже на горящей машине он съехал с трассы в безлюдное место, чтобы избежать гибели людей на дороге и взрыва в потоке машин.