Мэрия запретила парковку возле здания дорожной службы и Ленинского суда
Власти Новосибирска объявили о том, что запретили парковку в двух местах города: на улице Фрунзе рядом с ДЭУ-1 и на проезде возле Ленинского районного суда.
«С 4 ноября запрещается остановка транспорта на улице Фрунзе на участке от остановки "Университет экономики" до въезда на территорию МКУ "ДЭУ-1"», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В этом месте установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
В мэрии пояснили, что парковку в этом месте запрещают ради того, чтобы по улице можно было безопасно проехать. Власти рассчитывают на то, что после установки знаков горожане перестанут бросать машины на дороге и мешать выезжающему транспорту ДЭУ-1.
Кроме того, с 4 ноября под запрет попадёт парковка на безымянном проезде возле Ленинского районного суда (улица Связистов, 159). На участке от улицы Связистов до бульвара Победы появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Установку этих знаков в мэрии объясняют необходимостью освободить проезд от стоящих машин.
Ранее городские власти запретили водителям останавливаться на участках двух улиц в районе станции метро «Октябрьская».
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Ольга Хмелевская
Cкриншот maps.google.ru
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