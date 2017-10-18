Мэрия запретила парковку возле здания дорожной службы и Ленинского суда

Власти Новосибирска объявили о том, что запретили парковку в двух местах города: на улице Фрунзе рядом с ДЭУ-1 и на проезде возле Ленинского районного суда.


«С 4 ноября запрещается остановка транспорта на улице Фрунзе на участке от остановки "Университет экономики" до въезда на территорию МКУ "ДЭУ-1"», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В этом месте установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».


Место на Фрунзе, где запретят остановку
Место на Фрунзе, где запретят остановку



Водителям запретят парковаться на участке улицы Фрунзе в Центральном районе
Водителям запретят парковаться на участке улицы Фрунзе в Центральном районе


В мэрии пояснили, что парковку в этом месте запрещают ради того, чтобы по улице можно было безопасно проехать. Власти рассчитывают на то, что после установки знаков горожане перестанут бросать машины на дороге и мешать выезжающему транспорту ДЭУ-1.


Кроме того, с 4 ноября под запрет попадёт парковка на безымянном проезде возле Ленинского районного суда (улица Связистов, 159). На участке от улицы Связистов до бульвара Победы появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Установку этих знаков в мэрии объясняют необходимостью освободить проезд от стоящих машин.


Знаки поставят на той стороне дороги, которая ближе к зданию суда
Знаки поставят на той стороне дороги, которая ближе к зданию суда


Ранее городские власти запретили водителям останавливаться на участках двух улиц в районе станции метро «Октябрьская».

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