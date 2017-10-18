Врачи предсказали опасный грипп в Новосибирской области





Каждую неделю ОРВИ начинают болеть до 17 тысяч новосибирцев

Новосибирское управление Роспотребнадзора спрогнозировало появление свиного гриппа на территории региона. Пока же за эту осень случаев гриппа у новосибирцев не зарегистрировано.



Врачи привили от гриппа уже более 1 млн жителей Новосибирской области. Как рассказала сегодня заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по НСО Лада Самойлова, клинически подтверждённых случаев гриппа в этом эпидемическом сезоне нет.



В то же время ОРВИ каждую неделю заболевает до 17 тысяч человек (в пик эпидсезона может заболеть до 80 тысяч человек за неделю). По словам Лады Самойловой, за прошлую неделю из-за ОРВИ в Новосибирской области на карантин закрыли 8 детских садов.



По словам представителя Роспотребнадзора, в этом сезоне возможны случаи заболеваемости гриппом H1N1.



«В настоящий момент прогнозы, что, вероятно, будет циркуляция гриппа H1N1. Если вы вспомните, этот вирус циркулировал у нас два сезона назад — за сезон 2015–2016 года, когда у нас была повышенная значительное время заболеваемость, с тяжёлыми формами, со смертельными исходами», — сказала Лада Самойлова.



Она напомнила, что способы борьбы с этим гриппом есть, поскольку «все актуальные штаммы вируса вошли в вакцину».



Прививки против гриппа жителям Новосибирской области начали делать в конце этого лета. Всего в этом году врачи намерены сделать прививки более 1,2 млн человек — на 10% больше, чем в прошлом эпидсезоне.