Врачи предсказали опасный грипп в Новосибирской области


Каждую неделю ОРВИ начинают болеть до 17 тысяч новосибирцев
Каждую неделю ОРВИ начинают болеть до 17 тысяч новосибирцев

Новосибирское управление Роспотребнадзора спрогнозировало появление свиного гриппа на территории региона. Пока же за эту осень случаев гриппа у новосибирцев не зарегистрировано. 


Врачи привили от гриппа уже более 1 млн жителей Новосибирской области. Как рассказала сегодня заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по НСО Лада Самойлова, клинически подтверждённых случаев гриппа в этом эпидемическом сезоне нет. 


В то же время ОРВИ каждую неделю заболевает до 17 тысяч человек (в пик эпидсезона может заболеть до 80 тысяч человек за неделю). По словам Лады Самойловой, за прошлую неделю из-за ОРВИ в Новосибирской области на карантин закрыли 8 детских садов. 


По словам представителя Роспотребнадзора, в этом сезоне возможны случаи заболеваемости гриппом H1N1.


«В настоящий момент прогнозы, что, вероятно, будет циркуляция гриппа H1N1. Если вы вспомните, этот вирус циркулировал у нас два сезона назад — за сезон 2015–2016 года, когда у нас была повышенная значительное время заболеваемость, с тяжёлыми формами, со смертельными исходами», — сказала Лада Самойлова.


Она напомнила, что способы борьбы с этим гриппом есть, поскольку «все актуальные штаммы вируса вошли в вакцину».


Прививки против гриппа жителям Новосибирской области начали делать в конце этого лета. Всего в этом году врачи намерены сделать прививки более 1,2 млн человек — на 10% больше, чем в прошлом эпидсезоне

Прочтений: 5467
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (39)39
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено