Водитель Pontiac закашлялся за рулём и устроил массовую аварию

Авария случилась в 8:40 — столкнулись четыре машины
Авария случилась в 8:40 — столкнулись четыре машины

Утром 18 октября водителя Pontiac Vibe одолел приступ кашля за рулём, и он врезался в припаркованные машины в Железнодорожном районе Новосибирска.


Авария случилась в 8:40 на улице Челюскинцев, рядом с Железнодорожным отделом полиции.


«Pontiac Vibe ехал по Челюскинцев в сторону площади Лунинцев. У водителя начался приступ кашля, он резко выкрутил руль вправо, нажал на педаль газа и уехал в припаркованные вдоль дороги машины», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».



Pontiac врезался в Toyota Corolla, она задела Toyota RAV-4, которую потом отбросило в Toyota Ist. По данным «Автоспаса», в аварии никто не пострадал. 


Водитель Pontiac утверждает, что закашлялся и резко выкрутил руль вправо
Водитель Pontiac утверждает, что закашлялся и резко выкрутил руль вправо


Одна из массовых аварий с припаркованными машинами случилась в конце сентября: водитель Mitsubishi FTO врезался в 4 машины, стоящие во дворе дома на МЖК, а потом сбежал, бросив истекающего кровью пассажира.

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