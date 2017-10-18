Водитель Pontiac закашлялся за рулём и устроил массовую аварию
Утром 18 октября водителя Pontiac Vibe одолел приступ кашля за рулём, и он врезался в припаркованные машины в Железнодорожном районе Новосибирска.
Авария случилась в 8:40 на улице Челюскинцев, рядом с Железнодорожным отделом полиции.
«Pontiac Vibe ехал по Челюскинцев в сторону площади Лунинцев. У водителя начался приступ кашля, он резко выкрутил руль вправо, нажал на педаль газа и уехал в припаркованные вдоль дороги машины», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Pontiac врезался в Toyota Corolla, она задела Toyota RAV-4, которую потом отбросило в Toyota Ist. По данным «Автоспаса», в аварии никто не пострадал.
Одна из массовых аварий с припаркованными машинами случилась в конце сентября: водитель Mitsubishi FTO врезался в 4 машины, стоящие во дворе дома на МЖК, а потом сбежал, бросив истекающего кровью пассажира.
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Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus