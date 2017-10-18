Купаться в миллионах: аналитики нашли в Новосибирске дома с самыми роскошными бассейнами

Самые дорогие особняки с бассейнами продают в Заельцовском районе Новосибирска — к такому выводу пришли эксперты портала N1.RU, изучив выставленные на продажу дома.





Самый дорогой дом с бассейном обойдётся в 120 млн рублей





Самый большой крытый бассейн с панорамными окнами продают в районе Дачного шоссе в элитном охраняемом обществе «Удача». В объявлении указано, что бассейн оборудован площадкой для прыжков в воду, системами фильтрации и подогрева воды. Запрыгнуть в огромный бассейн можно из расположенной рядом сауны. За дом площадью 1,2 тысячи кв. м с участком в 30 соток просят 120 млн рублей, на продажу, судя по статистике объявления, он был выставлен ещё в 2015 году.







По словам руководителя пресс-службы N1.RU Анастасии Гринёвой, подобные особняки входят в число самых дорогих объектов на рынке жилья. «Как правило, такие объекты достаточно долго ждут новых владельцев», — отметила она.





В доме за 100 млн рублей бассейн оборудовали водопадом





На втором месте оказался 3-этажный коттедж площадью 741 кв. м, который продавали на улице Обские Зори за 100 млн рублей, — к моменту публикации объявление ушло в архив. Бассейн здесь представляет собой часть спа-зоны с тремя банями. Его длина — 15 м, глубина — 2,5 м, он оборудован небольшим водопадом.





Топ-3 замыкает дом на улице Парадная за 75 с небольшим миллионов с бассейном на выходе из финской парной.







Бассейны в Новосибирске строят даже в квартирах





Аналитики отметили, что иногда бассейны встречаются не только в загородных домах, но и в городских квартирах. Например, на улице Кропоткина, 102 такая квартира занимает отдельную секцию в многоквартирном доме с собственным входом и лифтом. Её площадь — 400 «квадратов», а стоимость — 30,5 млн рублей.





В продаже время от времени оказываются и другие необычные квартиры: например, в сентябре возле ЦУМа продавали квартиру, превращённую в концертную площадку.