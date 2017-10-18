Соседи вынесли виновника пожара из горящей квартиры на улице Котовского

На улице Котовского, 3/1 загорелась комната в коммунальной квартире

Вечером 17 октября в Ленинском районе Новосибирска загорелась комната в четырёхкомнатной коммунальной квартире — из-за пожара на первом этаже дома № 3/1 на улице Котовского пожарные эвакуировали 22 человека.







«В комнате огнём были уничтожены домашняя мебель и личные вещи, — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области. — Закопчён коридор, ванная комната, туалет, кухня. Остальные комнаты огнём не повреждены».







В ведомстве уточнили, что 46-летнего хозяина горящей квартиры вытащили из огня соседи до приезда пожарной охраны. Сейчас мужчина находится в реанимации ожогового центра в тяжёлом состоянии.





Всего из здания было эвакуировано 22 человека, в том числе пятеро детей, три человека вышли из дома сами.





В МЧС подчеркнули, что предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнём самого пострадавшего.





Напомним, недавно всё в том же Ленинском районе едва не сгорел двухэтажный дом, жильцам пришлось дожидаться в дыму пожарных, а потом выбираться через окна. Предварительная причина пожара — поджог.