Соседи вынесли виновника пожара из горящей квартиры на улице Котовского

На улице Котовского, 3/1 загорелась комната в коммунальной квартире
На улице Котовского, 3/1 загорелась комната в коммунальной квартире

Вечером 17 октября в Ленинском районе Новосибирска загорелась комната в четырёхкомнатной коммунальной квартире — из-за пожара на первом этаже дома № 3/1 на улице Котовского пожарные эвакуировали 22 человека.


«В комнате огнём были уничтожены домашняя мебель и личные вещи, — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области. — Закопчён коридор, ванная комната, туалет, кухня. Остальные комнаты огнём не повреждены». 


В ведомстве уточнили, что 46-летнего хозяина горящей квартиры вытащили из огня соседи до приезда пожарной охраны. Сейчас мужчина находится в реанимации ожогового центра в тяжёлом состоянии.


Всего из здания было эвакуировано 22 человека, в том числе пятеро детей, три человека вышли из дома сами. 


В МЧС подчеркнули, что предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнём самого пострадавшего.


Напомним, недавно всё в том же Ленинском районе едва не сгорел двухэтажный дом, жильцам пришлось дожидаться в дыму пожарных, а потом выбираться через окна. Предварительная причина пожара — поджог.

Прочтений: 2746
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено