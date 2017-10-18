Подстрелили и скрылись: мужчина ранен в голову около рынка в Дзержинском районе

Конфликт произошёл около 9:30

Мужчина получил ранение в голову после стрельбы около рынка «Регион» в Дзержинском районе Новосибирска — стрелявший скрылся.





«Сегодня около 9:30 поступило сообщение о конфликте, произошедшем около рынка в Дзержинском районе. Во время ссоры один из мужчин выстрелил в другого из неустановленного оружия, предположительно, это был травматический пистолет», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





По данным полиции, стрелок скрылся с места происшествия вместе с несколькими мужчинами на белом Mercedes-Benz. Полицейские объявили план «Перехват» и начали розыск нападавшего.





Мужчина, получивший ранение в голову, сейчас в больнице.





Не так давно перестрелка случилась в Заельцовском районе — один из участников массовой ссоры на парковке сбегал за «Сайгой» и начал стрелять по ногам спорящих.