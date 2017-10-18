Водитель и пассажир внедорожника попали в больницу после ДТП с КамАЗом на Большевистской

Авария произошла в шестом часу утра

Утром 18 октября водитель и пассажир внедорожника Mitsubishi Pajero пострадали в жёстком ДТП с грузовиком в Октябрьском районе Новосибирска.







«В результате ДТП водитель Pajero доставлен в больницу. Диагноз пока устанавливается. Его пассажир 1981 года рождения также госпитализирован с закрытым переломом таза и раной головы», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.







Авария произошла в 5:40 возле дома № 131 по улице Большевистской (недалеко от остановки «Завод "Труд"»). По предварительным данным, 35-летний водитель Mitsubishi Pajero выехал с территории АЗС и стал поворачивать направо — в сторону «Речного вокзала», но при этом столкнулся со встречным КамАЗом. За рулём грузовика был 55-летний водитель, сообщили в ГИБДД.





Детали аварии пока неизвестны.





Аварии на Большевистской случаются регулярно. Например, вчера там лоб в лоб столкнулись «Мазда» и ПАЗ. Из-за ДТП водители встали в глухую пробку.