Водитель и пассажир внедорожника попали в больницу после ДТП с КамАЗом на Большевистской
Утром 18 октября водитель и пассажир внедорожника Mitsubishi Pajero пострадали в жёстком ДТП с грузовиком в Октябрьском районе Новосибирска.
«В результате ДТП водитель Pajero доставлен в больницу. Диагноз пока устанавливается. Его пассажир 1981 года рождения также госпитализирован с закрытым переломом таза и раной головы», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
Авария произошла в 5:40 возле дома
Детали аварии пока неизвестны.
Аварии на Большевистской случаются регулярно. Например, вчера там лоб в лоб столкнулись «Мазда» и ПАЗ. Из-за ДТП водители встали в глухую пробку.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД Новосибирска