«2ГИС» запустил приложение для поиска дешёвых лекарств в новосибирских аптеках

Позвонить в аптеки можно из приложения

Компания «2ГИС» запустила в Новосибирске приложение для смартфонов, которое умеет сравнивать цены на лекарства в аптеках.







В интернет-магазинах App Store и Google Play появились обновления для приложения «Аптеки 2ГИС». Сервис научился искать дешёвые лекарства в аптеках Новосибирска. Цены на лекарства отображаются на карте города — можно выбрать подходящую аптеку, позвонить в неё из приложения или построить маршрут, сообщили в пресс-службе компании «2ГИС».







«Можно собрать "корзину" и узнать сумму будущей покупки и наличие всего вместе в одной аптеке. В результатах поиска все препараты группируются по форме выпуска и дозировкам», — рассказали создатели сервиса.







Приложение работает на устройствах с операционными системами iOS и Android, кроме того, сравнить стоимость лекарств можно в рубрике «Товары» в онлайн-версии карт 2ГИС. К сервису уже подключились 200 новосибирских аптек, ещё 45 сейчас настраивают подключение, уточнили в «2ГИС».







Кроме Новосибирска сервис «Аптеки 2ГИС» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Красноярске.







Идея создания мобильного сервиса, который сравнивает цены в аптеках, сама по себе не нова. Например, в Новосибирске уже работает приложение LekVapteke с похожими функциями. Это приложение также можно установить и на «айфоны», и на смартфоны с операционной системой Android. Кроме того, узнать стоимость лекарств в новосибирских аптеках можно на сайте lekvapteke.ru.





В 2016 году в аптеках Новосибирской области особенно заметно подорожали корвалол, анальгин, ренни, лоперамид и поливитамины. Зато стали дешевле линекс (на 13,7%), левомеколь (на 5,4%) и индапамид (на 4,3%).