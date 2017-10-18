Новосибирские мошенники и грабители потеряли сноровку
В 2017 году в Новосибирской области снизился общий уровень преступности, но при этом участились случаи вымогательств.
В целом с января по сентябрь включительно полиция зарегистрировала в Новосибирской области
Также стало меньше изнасилований и покушений на изнасилования: 50 случаев за девять месяцев (–25,4% по сравнению с прошлым годом). Число угонов сократилось на 13,3% — до 504 случаев. Количество грабежей уменьшилось на 19,2% (976 случаев за девять месяцев). Разбойных нападений стало на 31,9% меньше (162 случая).
Менее активными стали мошенники: число преступлений такого рода сократилось до 2981. Это на 5% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, преступники стали реже причинять тяжкий вред здоровью новосибирцев, всего с января по сентябрь полиция зарегистрировала 415 таких преступлений (–13,7% по сравнению с 2016 годом). На 16,7% сократилось число убийств и покушений на убийства (150 преступлений за девять месяцев).
При этом существенно выросло число вымогательств (на 25,4%) — до 89 случаев, отмечают статистики.
Ранее в новосибирской ГИБДД назвали жилмассивы, откуда чаще всего угоняют автомобили, — как правило, автоворы работают по вечерам и ночам вдали от центра города.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой