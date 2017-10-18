Новосибирские мошенники и грабители потеряли сноровку

Число краж по сравнению с прошлым годом сократилось на 10,7%

В 2017 году в Новосибирской области снизился общий уровень преступности, но при этом участились случаи вымогательств.







В целом с января по сентябрь включительно полиция зарегистрировала в Новосибирской области 32 902 преступления. Это на 4,8% меньше, чем за такой же период прошлого года. Чаще всего уголовники специализировались на кражах ( 15 029 преступлений). По сравнению с первыми девятью месяцами 2016 года число краж сократилось на 10,7%, сообщает Новосибирскстат.







Также стало меньше изнасилований и покушений на изнасилования: 50 случаев за девять месяцев (–25,4% по сравнению с прошлым годом). Число угонов сократилось на 13,3% — до 504 случаев. Количество грабежей уменьшилось на 19,2% (976 случаев за девять месяцев). Разбойных нападений стало на 31,9% меньше (162 случая).







Менее активными стали мошенники: число преступлений такого рода сократилось до 2981. Это на 5% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, преступники стали реже причинять тяжкий вред здоровью новосибирцев, всего с января по сентябрь полиция зарегистрировала 415 таких преступлений (–13,7% по сравнению с 2016 годом). На 16,7% сократилось число убийств и покушений на убийства (150 преступлений за девять месяцев).







При этом существенно выросло число вымогательств (на 25,4%) — до 89 случаев, отмечают статистики.





Ранее в новосибирской ГИБДД назвали жилмассивы, откуда чаще всего угоняют автомобили, — как правило, автоворы работают по вечерам и ночам вдали от центра города.