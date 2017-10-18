В Новосибирске значительно подорожала копчёная рыба

Второе и третье место — за плавленным сыром и мясными сосисками

Новосибирскстат опубликовал данные, отображающие динамику роста цен с начала 2017 года. Больше всего пострадали любители копчёной рыбы и сладкого печенья.







С начала года стоимость этих продуктов выросла на 36,6%. Второе и третье место между собой поделили плавленный сыр (9%) и мясные сосиски (8,3%).







От тройки «лидеров» немногим отстало пастеризованное молоко (8%). Пятое место — за варено-копчеными мясными колбасами (4,3%).







По остальным продуктам динамика роста цен выглядит следующим образом:







— Творог (3,3%)



— Говядина (3,2%)



— Вяленая рыба (3%)







Однако далеко не все в этом году становилось дороже. По данным Новосибирскстата, в цене упала мука (9,5%), твердые сыры (9,5%), сливочное масло (4,1%), свинина (3,9%) и кисломолочные продукты (3,4%).







В июле НГС.НОВОСТИ писали о том, что новосибирцам стало не хватать денег на бензин, сигареты и подешевевшее сливочное масло.





