В Новосибирске значительно подорожала копчёная рыба

Второе и третье место — за плавленным сыром и мясными сосисками 
Второе и третье место — за плавленным сыром и мясными сосисками 

Новосибирскстат опубликовал данные, отображающие динамику роста цен с начала 2017 года. Больше всего пострадали любители копчёной рыбы и сладкого печенья.


С начала года стоимость этих продуктов выросла на 36,6%. Второе и третье место между собой поделили плавленный сыр (9%) и мясные сосиски (8,3%).


От тройки «лидеров» немногим отстало пастеризованное молоко (8%). Пятое место — за варено-копчеными мясными колбасами (4,3%).


По остальным продуктам динамика роста цен выглядит следующим образом:


— Творог (3,3%)

— Говядина (3,2%)

— Вяленая рыба (3%)


Однако далеко не все в этом году становилось дороже. По данным Новосибирскстата, в цене упала мука (9,5%), твердые сыры (9,5%), сливочное масло (4,1%), свинина (3,9%) и кисломолочные продукты (3,4%).


В июле НГС.НОВОСТИ писали о том, что новосибирцам стало не хватать денег на бензин, сигареты и подешевевшее сливочное масло.


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