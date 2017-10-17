Секс-символ гламурного рока впервые спел для новосибирских фанаток

Сегодня The 69 eyes выступили в Новосибирске с сольным концертом

Сегодня вечером в новосибирском клубе «Отдых» прошёл концерт финской группы The 69 eyes, на который собрались сотни горожан, — поклонницы принесли на концерт бумажные сердца для солиста группы.







Известная рок-группа из Финляндии The 69 eyes впервые выступила в Новосибирске — музыканты приехали на концерт в клубе «Отдых» 17 октября. Сибирские поклонницы встретили их в аэропорту Толмачёво, подарив букеты роз.





Накануне концерта в официальном аккаунте The 69 eyes в «Твиттере» также появился пост с фото со стопкой и огурцом, подписанное фразой «Сибирские одинокие ночи».





Вечером поклонницы секс-символа глэм-рока, солиста группы Юрки Линнанкиви (больше известного как Юрки 69) подготовили ещё и бумажные сердца, размахивая ими на концерте в такт музыке.







Поклонницы устроили флешмоб с сердцами для солиста группы





«Мы очень рады быть здесь спустя такое долгое время. Очень здорово первый раз здесь играть, в Новосибирске. Мы хотим сказать вам спасибо! Любим вас, Сибирь»,





— произнёс Юрки перед очередной песней.







Концерт в Новосибирске — один из многих в российском туре финской группы





На концерте группа, определяющая свой жанр как «гот-н-ролл», сыграла новые песни и главные хиты «Betty Blue», «Lost Boys», «Dance D'Amour», «Feel Berlin» и «Wasting the Dawn». Почти после каждой композиции Юрки говорил «Спасибо» на русском языке. Всё шоу длилось около полутора часов — по оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, на концерт пришли 350 человек.









Гитарист Бэйзи и Юрки 69 основали группу The 69 eyes ещё в 1990-х годах, и с тех пор выпустили более десяти альбомов. По информации сайта Кино-Театр.ру, фронтмен группы — не только музыкант и актёр, но и посол доброй воли ЮНИСЕФ, а также обладатель учёной степени в области аналитической химии.







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