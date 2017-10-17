Водитель «Ниссана» в Калининском районе сбил женщину с собакой на поводке

Трагедия произошла в 16:40

Страшная трагедия произошла сегодня в Калининском районе. Водитель «Ниссана» сбил женщину с собакой на поводке. Пострадавшая доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.







В пресс-службе МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что наезд произошел в 16:40.







«Водитель 1963 года рождения, трезвый, на "Ниссан Кашкай", следуя по улице Красных Зорь со стороны улицы Тайгинская в сторону Краузе, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — пояснили в ведомстве.







В объяснительной водитель «Ниссана» написал, что женщина переходила дорогу со своим четвероногим любимцем. В какой-то момент пес побежал впереди хозяйки. Увидев собаку, мужчина притормозил, но это не спасло от наезда.







«Я там проходила, когда все уже произошло. Женщина была в сознании, звонила подруге или родственнице. Та быстро прибежала, взяла собаку. Я не знаю, насколько сильно пострадала [женщина], вокруг нее было много народу. Видела кровь на плече куртки», — дополняет картину Татьяна, свидетельница произошедшего. «Приехали сотрудники ГИБДД, стали спрашивать водителя — он сказал, что солнце ослепило, не видел человека».







По информации правоохранительных органов, женщина была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.







Новосибирцы нередко попадают под колеса автомобилей на нерегулируемых пешеходных переходах. Несколько дней назад НГС.НОВОСТИ писали о водителе, сбившем на улице Блюхера женщину и ее годовалого ребенка.

