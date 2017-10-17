Объявлены цены на новый Land Cruiser Prado

Toyota объявила российские цены на рестайлинговый Land Cruiser Prado с рулем и решёткой радиатора как у старшего Land Cruiser 200. По данным компании, автомобиль в минимальной бензиновой версии с 2,7-литровым мотором и «механикой» теперь стоит 2 199 000 рублей (ранее 1 997 000). В версии с «автоматом» машина, наоборот, подешевела — 2 596 000 рублей против 2 672 000. Есть еще варианты с 2,8-литровым дизелем и 4-литровым бензиновым V6.





«Средние комплектации Prado теперь получили светодиодные головную оптику и задние фонари, вентиляцию передних кресел, трехзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 8-дюймовым тачскрином. В систему кругового обзора добавлена функция "прозрачного капота"», — отметили в российском офисе Toyota.





Самый дорогой Prado с 4-литровым мотором стоит 3 994 000 рублей, у него есть электроотопитель салона, а так же системы контроля разметки, контроля дистанции до впереди идущего авто, распознавания дорожных знаков. Напомним, в Новосибирске автомобили Toyota продаёт один дилер — «Тойота центр Новосибирск Запад».















