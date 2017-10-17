Объявлены цены на новый Land Cruiser Prado
Toyota объявила российские цены на рестайлинговый Land Cruiser Prado с рулем и решёткой радиатора как у старшего Land Cruiser 200. По данным компании, автомобиль в минимальной бензиновой версии с 2,7-литровым мотором и «механикой» теперь стоит
«Средние комплектации Prado теперь получили светодиодные головную оптику и задние фонари, вентиляцию передних кресел, трехзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 8-дюймовым тачскрином. В систему кругового обзора добавлена функция "прозрачного капота"», — отметили в российском офисе Toyota.
Самый дорогой Prado с 4-литровым мотором стоит
НГС.АВТО
Фото toyota.com