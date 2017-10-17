Учёные из Новосибирска научились добывать экологическое топливо из воздуха

Метан добывают из воды и воздуха

Новосибирские учёные научились получать метан из воздуха и воды.







Газ можно использовать для обогрева домов и в качестве топлива для транспорта.





«Энергия в этом топливе хранится в форме химических связей, и ее можно использовать по мере потребности. Инфраструктура для таких технологий уже существует — способные транспортировать метан на большие расстояния газопроводы, хранилища, система доставки к конечному потребителю. Метан может быть использован и для транспорта, хотя сейчас в автомобилях привычнее применять бензиновые и дизельные двигатели. Например, в Германии уже есть развитая инфраструктура метановых заправок, и автоконцерн «Ауди» даже разработал автомобиль, двигатель которого рассчитан на метан», — цитирует научного сотрудника Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН кандидата химических наук Жанну Веселовскую «Наука в Сибири».





Метан получается в процессе взаимодействия водорода и углекислого газа, которые в избытке содержатся в воде и воздухе. По словам учёных реакция происходит медленно и пока требует много времени.





В сентябре стало известно, что ученные СО РАН смогли собрать самую крупную коллекцию диких томатов. В будущем коллекцию будут использовать для получения новых сортов и гибридов томатов.