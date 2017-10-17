Водитель «Тойоты» устроил массовую аварию в Дзержинском районе

В ДТП никто не пострадал
В ДТП никто не пострадал

Вечером 17 октября на перекрёстке улицы Пойменной и Каменского шоссе в Дзержинском районе Новосибирска в ДТП попали Toyota Probox, Toyota Raum, Ford Fiesta и бетономешалка.


Авария случилась около 18:00.


«Столкновение четырёх автомобилей произошло на перекрёстке Каменского шоссе и улицы Пойменной. Toyota Probox, Toyota Raum, Ford Fiesta и бетономешалка двигались по Каменскому шоссе со стороны проспекта Дзержинского. Бетономешалка, "Форд" и "Раум" двигались в потоке, а "Пробокс" догнал "Раум". От удара "Раум" врезался в "Форд", и далее "Форд" заехал под бетономешалку. Все участники вышли из машин, а водитель "Пробокса" скрылся с места аварии», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По словам аваркомов, в аварии никто не пострадал.


Днём 17 октября на улице Большевистской лоб в лоб столкнулись ПАЗ пожарной охраны и иномарка. Из-за ДТП на Большевистской образовалась глухая пробка в сторону Речного вокзала.

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