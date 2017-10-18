В Новосибирскую область идёт череда дождей

Температура в Новосибирской области повысится до +13 градусов

Новосибирские синоптики рассказали, что в середине этой недели в регион вернутся дожди.







Согласно прогнозу, в ближайшие три дня погода в Новосибирской области будет неустойчивой.







«18 октября мы ещё будем в области высокого атмосферного давления. А 19 октября начнёт увеличиваться облачность за счёт приближения циклонических систем с юго-запада. Днём 19 и 20 октября, вероятно, будут осадки, в основном в виде дождя, разной интенсивности, и не исключено, что это будут осадки более существенные, чем в начале недели. Они будут характерны для большей части нашей области», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Судя по данным на сайте Западно-Сибирского УГМС, не обойдут дожди и Новосибирск: осадки ожидаются днём 19 октября и ночью 20 октября.





Ренад Ягудин добавил, что 19 и 20 октября ночная температура в Новосибирской области будет колебаться в диапазоне от –1 до +5 градусов. Дневная температура сегодня и в последующие два дня ожидается на уровне +7...+13 градусов.





В прошлом году октябрь был экстремально холодным. Уже 25 октября весь город плотно засыпало снегом. Осадки не прекращались, в итоге спустя два дня утром высота сугробов достигла 29 см. После этого столбик термометра поднялся до 0 градусов — снег превратился в грязную коричневую кашу на дорогах.

