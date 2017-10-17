Сибирячка открыла выставку картин из гофрокартона и скотча

Сегодня вечером в творческом пространстве «АртЕль» прошла выставка новосибирской художницы Евгении Шадриной-Шестаковой «Просвет».


На счету Евгении Шадриной-Шестаковой более 10 персональных выставок
На счету Евгении Шадриной-Шестаковой более 10 персональных выставок

Шадрина-Шестакова — член Союза художников России. На счету автора — уже больше 10 персональных выставок. В этот раз она представила свои работы, выполненные на графических листах с использованием гофрокартона, угля и малярного скотча.


«"Просвет" — это одноименная серия графических работ, где малярный скотч слоями создаёт ощущение света», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ художница.


Художница предлагает зрителю задуматься о роли света
Художница предлагает зрителю задуматься о роли света


Шадрина-Шестакова рассказала, что добилась сочетания грубости и нехудожественности гофрокартона, простоты угля и строительного малярного скотча — с помощью этих компонентов художница рассказывает о неуловимости света. Работы на пластике можно смотреть буквально насквозь — на просвет.


Человек — главный герой картин художницы
Человек — главный герой картин художницы


Главным героем в картинах Шадриной-Шестаковой является человек. Автор изучает мимику и выражение лица, наблюдает изменения, происходящие при разном освещении.


Всего на выставке показали 23 работы, в том числе 14 — из серии «Просвет», шесть — живописные работы и три — двусторонние с использованием прозрачного и зеркального пластика, акрила и эмали.


В начале октября сибирячка написала 24 картины, чтобы заставить людей забыть о прошлом. Ксения Ядрышникова представила свою выставку HUC HUC в центре «Этаж».

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