Улица Большевистская встала в глухую пробку из-за аварии с ПАЗом

ДТП произошло около 16:30
ДТП произошло около 16:30

Днём 17 октября на улице Большевистской лоб в лоб столкнулись ПАЗ пожарной охраны и иномарка.


По информации аваркомов, в ДТП никто не пострадал.


«На улице Большевистской лобовое столкновение пожарного ПАЗа и "Мазды". Водитель ПАЗа утверждает, что ехал с мигалками. В аварии никто не пострадал», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ аваркомы «Альянса».


Из-за ДТП на Большевистской образовалась глухая пробка в сторону Речного вокзала. Скорость движения не превышает 5 км/ч.


Около 17:00, по данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы в Новосибирске достигли 5 баллов. Кроме улицы Большевистской серьёзные пробки на проспекте Димитрова, Фрунзе и Ипподромской.


Затор на улице Большевистской после ДТП
Затор на улице Большевистской после ДТП


Улица Большевистская стоит в пробках даже в выходные: в субботу, 14 октября, 8-километровая пробка растянулась в сторону Академгородка — от площади Будагова через улицу Большевистскую, Бердское шоссе до разъезда Иня.

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