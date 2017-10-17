Улица Большевистская встала в глухую пробку из-за аварии с ПАЗом
Днём 17 октября на улице Большевистской лоб в лоб столкнулись ПАЗ пожарной охраны и иномарка.
По информации аваркомов, в ДТП никто не пострадал.
«На улице Большевистской лобовое столкновение пожарного ПАЗа и "Мазды". Водитель ПАЗа утверждает, что ехал с мигалками. В аварии никто не пострадал», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ аваркомы «Альянса».
Из-за ДТП на Большевистской образовалась глухая пробка в сторону Речного вокзала. Скорость движения не превышает 5 км/ч.
Около 17:00, по данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы в Новосибирске достигли 5 баллов. Кроме улицы Большевистской серьёзные пробки на проспекте Димитрова, Фрунзе и Ипподромской.
Улица Большевистская стоит в пробках даже в выходные: в субботу, 14 октября, 8-километровая пробка растянулась в сторону Академгородка — от площади Будагова через улицу Большевистскую, Бердское шоссе до разъезда Иня.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс» (1), скриншот yandex.ru/maps (2)