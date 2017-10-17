Спекулянтам бой: оперный театр повысил цены на премьеру в новом зале

В обновлённом зале имени Исидора Зака исполнят оперу Stabat Mater

В Новосибирском театре оперы и балета решили не продавать больше 10 билетов в одни руки на оперу Stabat Mater, чтобы пресечь перепродажу. Кроме того, цены на часть билетов повысили до 5 тысяч рублей.







«Основная причина в том, что мы просто знаем, какой спрос, по какой цене (у нас была уже информация) будут перепродавать билеты. А поскольку мы считаем, что это недопустимо, хотим эту ситуацию предупредить, — объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель генерального директора по маркетингу Артём Пухальский. — Это новая практика. На другие спектакли есть возможность приобрести по договору (больше 10 билетов)».





Кроме того, по его словам, чтобы помешать спекулянтам, театр решил повысить цену некоторых билетов на оперу до 5 тысяч рублей. «Это всего несколько мест. Билеты по 3500, которые мы заявляли, также и доступны», — пояснил Пухальский.







По его словам, на момент публикации в продаже оставалось 33 билета по 5 тысяч рублей, 35 — по цене 4 тысячи рублей и 125 билетов по 3500 рублей.





Он подчеркнул, что 5 тысяч рублей — это в принципе максимальная цена билетов в театре. Как правило, это билеты на нулевой ряд премьерных спектаклей.







Зал имени Исидора Зака открывается после реконструкции





Исполнение мировой оперы духовного сочинения Stabat Mater состоится 2 декабря в обновлённом зале имени Исидора Зака, который был на реконструкции около полутора лет. Как уточнил замдиректора по маркетингу, всего в нём 333 места, в том числе в партере и на балконах.







Недавно в Новосибирском театре оперы и балета состоялась премьера балета «Щелкунчик», в постановке которого участвовали испанский хореограф Начо Дуато и французский театральный художник Жером Каплан.