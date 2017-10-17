Двести новосибирцев и мэр сходили в кино на фильм о революции
Сегодня днём, 17 октября, в кинотеатре «Победа» впервые показали документальный фильм «Столетие» известного новосибирского режиссёра Владимира Эйснера. Картина рассказывает о жизни страны в период с Февральской революции 1917 года до февраля 2017 года.
На премьерный показ пришли преподаватели, сотрудники музеев и библиотек, учёные Института истории СО РАН, чиновники и руководители предприятий — к началу сеанса в 15:00 собралось более 200 человек. Перед ними выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
«Лента "Столетие" — это, как я понимаю, попытка творческого человека осмыслить то, что произошло с нашей страной, с нашим народом за этот промежуток времени. Немного сегодня таких попыток, к сожалению, — заявил Анатолий Локоть. — И, мне кажется, политика замалчивания этих, безусловно, эпохальных событий — она разрушительна. Хрестоматийный пример — Украина. Не потому что плохие наши братья. Там выросло поколение, у которого стёрли этот [культурно-исторический] код. Можно по-разному оценивать события, по-разному их окрашивать эмоционально, но свою историю надо знать и ей надо дорожить».
В своей речи градоначальник коснулся и открытого в Новосибирске этим летом памятника Николаю II, спор о целесообразности установки которого тогда разгорелся между мэром и представителями православной церкви. «Выросло целое поколение, которое и не знает, что за чем было. Конечно, волен каждый вырвать из истории какие-то отдельные личности, возвести их на пьедестал, придать им ту или иную окраску. И вот на наших глазах общепризнанный палач вдруг становится светочем, несущим моральные ценности, — отметил мэр. — Но ведь так не бывает, когда подписываются указы о введении каких-то карательных отрядов, о гонении здесь в Сибири — и при этом светлая непорочная душа».
Мэр отметил, что уже видел фильм «Столетие» и высоко оценивает его качество. Главной заслугой ленты он назвал то, что в ней чётко, «факт за фактом», показаны все важные события. Научным консультантом режиссёра выступил доктор исторических наук, директор Института истории СО РАН Владимир Ламин.
Фильм идёт около часа. Уже сейчас его можно посмотреть на сайте заказчика картины — издательского дома «Историческое наследие Сибири». По словам организаторов показа, скоро видео также появится на сайте министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.
В августе в Новосибирске закончили снимать фильм о другой «великой эпохе» — годах расцвета барахолки на Гусинобродском шоссе. Это была художественная лента с известным актёром Алексеем Маклаковым, которая расскажет о периоде с 1970-х годов по наши дни.
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Александра Зенкова
Фото Густаво Зырянова
Видео с youtube.com