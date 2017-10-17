Водитель грузовика без тормозов врезался в столб, чтобы остановиться

Днём 17 октября в Дзержинском районе Новосибирска водитель смог остановить свой грузовик, только въехав на нём в столб.





ДТП случилось на улице Промышленной примерно в 15:15.





«У автомобиля МАЗ, со слов водителя, что-то случилось с тормозами. Остановить автомобиль не смог и решил уйти в столб, завалил бетонную конструкцию. Оборвал все провода», — рассказали в ГК «Аварком».





Водитель в аварии не пострадал.





Чтобы остановить свой грузовик, водителю пришлось сломать столб





Авария случилась на Промышленной





В начале сентября НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом ДТП, в котором грузовой автомобиль влетел в столб — тогда на Ипподромской тормоза отказали у самогруза Fuso.