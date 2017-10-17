Видео: путешественники-близнецы из Аргентины спели в Первомайском сквере

Близнецы Эмилио и Леандро из Аргентины, совершающие кругосветное путешествие, приехали в Новосибирск и дали концерт в Первомайском сквере.


Аргентинцы уже побывали в Омске и Екатеринбурге
Аргентинцы уже побывали в Омске и Екатеринбурге


Уличные артисты выступили перед новосибирцами в Первомайском сквере: они пели песни, показывали фокусы и принимали ставки на будущий чемпионат мира по футболу, задавая один вопрос: «Россия – Аргентина в финале! Кто победит?».


«Мы путешествуем уже три года. Что понравилось в Новосибирске? То, как нас здесь встретили люди. Во всём мире мы не наблюдали более тёплого и радушного приёма. Новосибирцы очень тепло реагируют на наши выступления, с радостью фотографируются и жертвуют деньги на наше путешествие», — рассказали артисты корреспонденту НГС.НОВОСТИ.


Следующий на очереди — Владивосток
Следующий на очереди — Владивосток


По словам ребят, они знали, что в Сибири будет холодно, но Новосибирск удивил их ярким солнцем и теплом.


«Мы готовились, купили тёплые куртки, знали, что едем в Сибирь. У нас в Аргентине в основном тепло, но ближе к горам есть и снег. Мы работали в Патагонии, там было действительно холодно. Сейчас для меня холодно, но не так, чтобы охать. Для нас это не критично», — рассказывает Леандро.


По словам музыкантов, они приехали в Новосибирск ненадолго, всего на неделю.



«Это наш второй день в Новосибирске. Мы пока толком ничего не видели, но обязательно посетим новосибирский театр оперы и балета. Нам бы хотелось больше узнать о городе и его окрестностях, но, если честно, нам достаточно того, что здесь есть солнце, здесь не очень холодно и очень хорошие люди», — резюмируют артисты.


Новосибирцы приветствовали близнецов из Аргентины дружными аплодисментами и не скупились с помощью путешественникам. По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, в чемодане для сбора у артистов лежало около 2 тысяч рублей.


Кругосветное путешествие закончится в Японии
Кругосветное путешествие закончится в Японии


«Ребята хорошо поют, поднимают людям настроение. Мне не жалко дать им 100 рублей, они действительно заслуживают. Ребёнок расплакался — они мигом достали свой инвентарь и начали жонглировать, помогли его успокоить», — поделилась впечатлениями от концерта аргентинцев случайная прохожая Евгения.


Необычные иностранные туристы бывают в Новосибирске регулярно, но чаще они путешествуют по Транссибирской магистрали. В июле музыкант Накадзима Дзюндзи приехал на мотоцикле из Японии и тоже выступил в Первомайском сквере — он собирал деньги на бензин, чтобы продолжить путешествие по России.

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