В Новосибирске отменили два спектакля из-за смерти актёра

Дмитрий Марьянов исполнял одну из главных ролей в спектакле
Дмитрий Марьянов исполнял одну из главных ролей в спектакле

На этой неделе новосибирские зрители должны были увидеть спектакль «Нереальное шоу» с известным актёром Дмитрием Марьяновым. Представления отменили из-за смерти артиста.


Спектакль «Нереальное шоу» должен был состояться 17 октября в Доме учёных Академгородка и 19 октября во Дворце культуры железнодорожников. Оба представления пришлось отменить по трагической причине — артист Дмитрий Марьянов, игравший главную роль, ушёл из жизни 15 октября.


Новосибирские концертные площадки заявили, что готовы вернуть деньги за билеты. «Это нужно сделать по месту приобретения — если зрители приобретали билет в кассе Дома учёных, то нужно обратиться в кассу Дома учёных», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в учреждении.


В Доме учёных отметили, что зрители купили более 500 билетов на сегодняшний спектакль.


По информации на сайте концертного агентства «Артистика», билеты, купленные в кассе ТЦ «Версаль», можно вернуть в кассе торгового центра. Деньги за электронные билеты вернут, если написать заявление на kassir.ru; также билеты можно вернуть в головной офис «Городских зрелищных касс», пишут организаторы.


«Приносим извинения за возможные неудобства. Берегите себя и своих близких!» — заключили в «Артистике».


Дмитрий Марьянов скончался в возрасте 47 лет в минувшее воскресенье, 15 октября, предположительно, из-за оторвавшегося тромба. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на друзей актёра, он потерял сознание на даче в Подмосковье, — знакомые вызвали «скорую помощь», но она не приехала «по техническим причинам». Тогда Марьянова отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны, пишет издание.


Ранее в Новосибирске поклонники известного сибирского музыканта Сергея Фалетёнка пытались организовать концерт в поддержку больного раком артиста. Но концерт пришлось провести уже после смерти Фалетёнка — за несколько дней до этого он скончался.

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